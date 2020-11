Black Friday: Politicians for Sale

Hoy los compradores abarrotan las tiendas en Estados Unidos por el ‘Black Friday’. Yo soñé que estaba en medio de una gran venta tropical de todos los políticos guatemaltecos hasta acabar existencias. La mercadería imperfecta (la mayoría) que no despertara el interés de los compradores sería tirada a la basura. Después se limpiarían, ventilarían y fumigarían todas las tiendas, almacenes y bodegas para matar a todas las cucarachas, ratones, pulgas, chinches, garrapatas, termitas y otros huéspedes semejantes que hubieran quedado en esos lugares. Solo después de la limpieza total llegaría la mercadería nueva. El propósito de este inusitado ‘Black Friday’ era no dejar nada viejo y contaminado. Yo me frotaba las manos.

Para hacer más atractiva su venta, en la vitrina de un almacén principal vi como figuraban, como principales atractivos del ‘sale’, una serie de políticos de oportunidad, fabricados en cera de cuerpo entero. Entre ellos, Giammattei y ‘Miguelito’, el juez Moto, Felipe y Gustavo Alejos. La estatua de Sandra Torres no llegó a tiempo para ocupar un lugar especial que le habían reservado, coincidiendo con lo que dicen quienes la conocen: política y electoralmente siempre está a destiempo. En el sueño aprecié que, para hacer más atractiva su venta, las tiendas también exhibían fotografías a colores del Presidente del Congreso, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, del Jefe de la Contraloría de Cuentas y de los honorables miembros del Pacto de Corruptos. En un pasillo insignificante, vi una fotografía en blanco y negro de la Fiscal General. Si nadie compraba a esos políticos, serían tirados a la basura. La consigna era salir de ellos. Yo disfrutaba del inusitado ‘sale’. Me sentía feliz. ¡‘Black Friday’ perfecto!

Al despertar, vi que solo se trataba de un sueño de una noche de otoño. Todos los políticos seguían y seguirían allí. Aunque fuera la primera hora del día, frustrado, para levantar el ánimo, me serví una copa de cognac. Tras calentar la copa, bebí el licor con indiferencia y desánimo. ¡Seguían y seguirán allí!

Sin duda que el licor me hizo caer en la cuenta de que mi inconsciente había creado una grande y certera metáfora. Algunas veces, el mundo onírico pinta mejor el deseo que mil palabras dichas en forma consciente. Ahora vuelvo a la cotidianeidad guatemalteca, a nuestro ‘hodie et nunc’, a un país que va de tragedia en tragedia, de depresión tropical en depresión tropical, de corrupción a pandemia y de pandemia a corrupción. A las crisis que nos da la naturaleza, ahora se suma la de poner un montón de dinero (muchos millones provenientes del endeudamiento de tres generaciones) en odres viejos, en una estructura corrupta, en la que se esquilma hasta el último centavo. Lo peor de todo es que no nos podemos quitar a los ladrones de encima. Lo ideal sería haber contado con un Presupuesto del Estado para el 2021 realizado según prioridades y ejecutado por políticos honestos. Pero no será así. Al Presupuesto los diputados solo le harán cambios cosméticos para taparle el ojo al macho, y no se evitará que los fondos del endeudamiento lleguen a las billeteras de congresistas y funcionarios públicos y a sus caletas. ¡Como para que no celebren la fiesta!

Como no hay parranda gratis, nadie duda ya que tres generaciones de guatemaltecos tendrán que pagar con mayores impuestos el endeudamiento irreflexivo y sin control de fondos públicos a que este Gobierno nos somete y nos someterá durante cuatro años. Tendremos que pagar por el latrocinio de caudales públicos. La francachela de ‘jet set’ ha llevado a que las grandes calificadoras de riesgo nos pongan en observación. Más pronto que tarde, el FMI nos exigirá reducir gastos y pagar más impuestos. La SAT ya señaló que podrían aumentarse aquellos que gravan a los combustibles y al cemento. Pero como esto será insuficiente ante la magnitud y extensión de la fiesta, los diputados podrían proponer la duplicación del pago de calcomanía de vehículos, un impuesto a las transacciones bancarias, a los licores y gaseosas, a los servicios tecnológicos tipo google, twitter o facebook, y así sucesivamente. Todo acarreará incremento de precios. Tendremos que pagar más por las verduras, las tortillas o el transporte. El Cacif, que nunca quiso enarbolar la bandera anticorrupción exigiendo con toda energía una vez y otra el manejo honesto de los fondos públicos, verá como muchos de sus miembros abrirán la billetera porque los nuevos impuestos también se cebarán con fuerza sobre las mayores fortunas. Nadie saldrá indemne del pago de esta fiesta de corrupción y despilfarro de los políticos corruptos. Una gran parranda siempre sale cara, aunque se pague con visa cuotas. De que se paga, se paga, como se diría en buen chapín. Desde un ‘call center’, todos los días te llamarán para recordarte el pago de la pachanga, aunque no hayas estado allí, porque la fiesta libertina solo fue de los políticos corruptos. Al pueblo siempre solo le tiran las sobras del banquete.

En pocos meses, Giammattei, ‘Miguelito’, los diputados, las Cortes, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas ya mostraron de qué madera están hechos. ¡Genio y figura hasta la sepultura! En corto tiempo ya se agotaron políticamente y ahora tendrán que bregar con una opinión pública adversa y con un pueblo en contra, lo cual no es fácil ni bueno para el país. Pero es el menú a la carta que tenemos sobre la mesa del restaurante. No hay que hacerse ilusiones. Serán cuatro años de empobrecimiento. Claro, no de todos, porque la casta política seguirá ganando millones. Cada Gobierno deja muchos nuevos multimillonarios, que pasan de frijol con tortilla a comer caviar, de cusha fiada a beber finos y caros licores.

En dos años y cinco meses estaremos de nuevo en campaña electoral. Ya los payasos del circo están buscando acomodo. Neto Bran ya se adueñó del corrupto partido Vamos. Los financistas están hablados. Todo seguirá igual. Una vez más, los candidatos ofrecerán que por decreto eliminarán los huracanes y tormentas tropicales, que recrearán el paraíso terrenal y que de nuevo los hombres y los animales serán hermanos: el hermano burro, la hermana pantera y el hermano zopilote.

