Por un solo frente popular y democrático

La dispersión no hace la fuerza necesaria para lograr las transformaciones profundas que nuestro país necesita, pues no se trata solo de la renuncia de las altas autoridades, sino de profundos cambios que nos permitan hacer realidad lo que muchos escriben en mantas o carteles “Florecerás Guatemala”, pero en Guatemala no va a florecer la paz, la justicia la democracia y el Estado democrático de derecho hasta tanto el pueblo siga permitiendo que la oligarquía quite y ponga gobiernos y no asuma organizada y unitariamente, la responsabilidad que le compete en la construcción de un nuevo Estado.

Pero eso no se hará realidad mientras el Pacto de Corruptos siga adelante y siga infectando a todos los poderes del Estado. Giammattei puede renunciar y también el vicepresidente, pero será un Congreso con una mayoría de diputados que se han enriquecido con el dinero del pueblo, quienes siguiendo órdenes de la oligarquía nombraran a personajes a la medida de sus intereses. Hoy en día la lucha no debe ser solo para pedirle la renuncia al Presidente, pues se necesita salir de un Congreso putrefacto, elegir una nueva constituyente y llevar a las Cortes magistrados, hombres y mujeres independientes, con criterio propio, y dispuestos a contribuir en el rescate del país.

La fuerza del pueblo organizado debe llevar a comprender a los diputados y al Gobierno que están orillando al país al abismo y al mismo tiempo cavando su propia tumba, por eso esperamos que comprendan lo peligroso que es para ellos mismos y para la población en general el nefasto papel que están jugando. Esperamos que lo mediten y comprendan cuanto antes y den paso atrás en sus fechorías, pues el pueblo está harto de gobernantes mediocres y de diputados que solo llegan a enriquecerse y no a servir al pueblo.

Es necesario darle continuidad a las luchas, seguir llenando la Plaza y no aceptar las provocaciones de grupos infiltrados por ellos mismos que actúan para provocar y justificar la represión. Por ello hace falta una dirección representativa de los diversos sectores sociales para lograr el objetivo, no solo de derrumbar el Pacto de Corruptos y rescatar las instituciones del Estado, sino de transformar el sistema opresor impuesto por la oligarquía.

Se necesita una dirección que oriente y se oponga a los provocadores, pues ha corrido mucha sangre en Guatemala y se debe evitar a toda costa que sigan cayendo hombres y mujeres útiles al país. Los destrozos en el Congreso fue obra de los provocadores pagados por los sectores más reaccionarios y ya se ha comprobado las órdenes que las altas autoridades dieron para atacar con bombas la pacífica concentración en la Plaza de la Constitución, lo cual no debe ser motivo para no volver a las protestas en todos los departamentos y continuar la lucha por transformar Guatemala. La unidad hace la fuerza y es el momento que la dirigencia deje por un lado las diferencias y dé paso a un amplio frente democrático.