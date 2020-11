La manifestación de la muchachada

Los acontecimientos recientes mostraron la resurrección de los jóvenes, la muchachada, como nuevo actor en la cadena de protestas, esa especie que en los últimos años se había mostrado indiferente, descolorida, alejada, porque ni siquiera estuvieron presentes de acuerdo al peso que les hubiera correspondido en las elecciones del año pasado, porque no acudieron a las urnas, muchos ni siquiera se empadronaron, y cuando se les preguntaba su opinión al respecto de las opciones que competían por los cargos públicos no se daban por enterados, porque optaron por ausentarse de la contienda, dieron la espalda a la vida nacional para dedicarse a lo suyo.

Las estadísticas indicaban que los jóvenes podrían mover la preferencia, por su peso poblacional. El segmento entre los 18 y 29 años es determinante, pero no ocurrió tal cosa en las elecciones porque la muchachada no participó, ellos tenían sus propias preocupaciones, aferrados a los círculos privados en las redes sociales, a los “influenciadores” globales, a la moda y al consumo. El gigante se mantuvo dormido, hasta que la pasada semana despertó brevemente a la política, motivados los muchachos por figuras apasionadas como una chef de la televisión, un cantante de rock, jóvenes que se dedican por sociables a vender profesionalmente ‘“likes”’ en las redes, porque tienen grandes volúmenes de seguidores, que invocaron a protestar a pesar del COVID-19, inflamando la responsabilidad ciudadana juvenil, aunque no hay evidencia de que hayan abanderado los disturbios en la Plaza.

Los jóvenes quizá sabían lo que hacían o no, pero se sumaron a la oleada que manifestó en las calles como si hubieran descubierto encantados algo intenso y nuevo después de tantos meses de encierro, y se sintieran vivos. Los jóvenes de nivel medio parecieron conscientes de algo, y expresaron indignación.

Lo extraño es que los líderes que los convocaron no eran políticos y cerraron el canal. Es muy posible que sus seguidores después de disfrutar del alivio experimentado regresen a lo suyo, como llamarada de tusa, pero ya dejaron revuelta a la clase política que sacará provecho de la acción momentánea para tejer sus redes. Lo que ocurra de aquí en adelante, el tira y encoge, no involucra a los nuevos liderazgos que convocaron a la Plaza ni a sus actores. A la palestra se han subido nuevamente los de siempre, y hablan por quienes tuvieron su tarde de rebeldía, sus carreras de un lado al otro, huyendo de los gases lacrimógenos y tomándose ‘“selfies”’ con el celular en medio de los desórdenes.

Los jóvenes apáticos tuvieron una tarde de emoción, y quedó demostrado su poder, ahora les corresponde asumir la construcción.