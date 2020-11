El primer ‘“Thanksgiving”’ se llevó a cabo en noviembre de 1621, cuando los peregrinos en Estados Unidos celebraron la abundante cosecha de maíz. El Gobernador William Bradford invitó a miembros de la tribu Wampanoag a disfrutar de los frutos de sus esfuerzos. La tradición continuó, hasta nuestros días. En la actualidad, si bien no celebramos las buenas cosechas de manera literal, sí las celebramos en el sentido figurado. Independientemente de su origen, vale la pena que todos adoptemos el espíritu de esta festividad. Sobre todo en momentos tan críticos como los actuales, con tanta polarización y tantos retos (una pandemia y dos tormentas tropicales, entre otros).

La gratitud es poderosa. Según la psicología positiva, la gratitud nos permite reconocer los aspectos positivos de nuestra vida (tanto pasados como presentes). La acción de agradecer nos recuerda aquellas cosas que nos generan satisfacción o que nutren nuestro propósito de vida. Por tanto, ser agradecidos puede transformar para bien nuestra propia vida.

Un año de grandes retos, como el 2020, nos demuestra las cosas que debemos agradecer. Yo me siento agradecido por los médicos, paramédicos y enfermeros que este año han hecho un sacrificio inmenso para resguardarnos a todos. También agradezco a los policías, los bomberos, los miembros del Ejército, el equipo de la Conred, al Aeroclub de Guatemala y demás personas que nos han cuidado durante estas emergencias.

Agradezco a todos los guatemaltecos que se activaron en estos momentos críticos, en especial a los que se solidarizaron con nuestros hermanos chapines. Agradezco a las empresas que han implementado medidas para el cuidado de su personal y aquellas que se han esforzado por preservar empleos, a costa de la rentabilidad de este año.

Agradezco a los docentes de nuestro país. Ellos han tenido que enfrentar retos inimaginables para cumplir con su importante labor. El 2021 vendrá con más retos y agradezco desde ya su esfuerzo por lograr un regreso a clases seguro y por implementar un modelo híbrido de educación. Agradezco también a los niños, por su paciencia y su resiliencia. Gracias por adaptarse a una “nueva” normalidad y por vivir una niñez tan diferente, encerrados en sus hogares y alejados de su escuela, amigos y familia.

En fin, para mí, hay tanto por lo que estoy profundamente agradecido. Ha sido un año de situaciones inimaginables, que me han dejado grandes lecciones de vida. El ser agradecido por esas lecciones me da otra perspectiva de las cosas. Me permite darme cuenta qué es lo que realmente importa. Independientemente de nuestras tradiciones o religión, los invito a reflexionar por qué cosas están agradecidos. Gracias. Es una palabra simple, pero poderosa. Inténtenlo. Escojan a diez personas que se merecen un agradecimiento de parte suya. Seguramente les pondrán una sonrisa en el rostro, y ustedes mismos también habrán sonreído diez veces. Un sencillo “gracias” puede cambiar muchas cosas y darnos esperanza de lo que está por venir.

