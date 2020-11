“¡Ya basta!”; “dónde está el dinero”; “a nosotros no nos pela”; “nido de ratas”; “ya no coman de nosotros”; “el pueblo, presente, no tiene presidente”; “fuera familias corruptas”; “yo no tengo presidente”; “renuncie ya”, son algunas de las consignas recurrentes en redes y plazas que evidencian las demandas de un pueblo agotado. Exhausto de tanto verse burlado frente a este espejo roto donde tantos políticos oscuros, no ven nada más que intereses desde su pedazo. Desde su chaye, en realidad. Escándalo tras escándalo de corrupción. Tretas y más tretas para apoderarse de un país golpeado a más no poder. Este es el robo del siglo, sin duda. Planificado con astuta perversidad, con los más grandes expertos en el ultraje y la crueldad. Hay una infinidad de historias para ser contadas, historias de piel que desgarran, porque la toma de la institucionalidad es inaudita.

Minimizar el hambre, desdibujar la tragedia cotidiana es un ejemplo terrorífico de ello. La desnutrición es el resultado más lamentable de la falta de planificación integral, de la falta de voluntad, de la falta de empatía política, de la ausencia de norte y de la burla de los que llegan al poder para maquillar, decorar, mentir y robar. Y claro, de aquellos que insisten en sostener viva su hegemonía.

Si lo que la gente busca es paz, bienestar, justicia, dignidad… Por el contrario, lo que se evidencia es violencia y represión, corrupción y miseria. Para terrible muestra, el botón del sábado reciente donde se hizo más que evidente la ruta trazada por el gobierno, incapaz de diálogo, de empatía y respeto hacia una población harta y desesperada. A cambio una tragedia: uso indebido de las fuerzas de seguridad, antimotines violentos, bombas de gas lacrimógeno, agresión a mansalva, mangueras, mujeres arrastradas, muchos detenidos, órdenes de utilizar el terror para amedrentar. Intimidar sin reparo (había niños y adultos mayores ahí). Sin justicia no hay bienestar ni paz y sin paz no hay bienestar ni justicia. Retomar los espacios públicos para plantear reivindicaciones, demandas e indignación de manera pacífica es nuestra obligación ciudadana, ¡nuestro derecho! ¿Cuesta tanto entender eso? En todo sitio la indignación de los pueblos es promotora de cambio, pero en estas latitudes tristes “autoridades”, políticos atacan con ficción, inventan, montan para evadir la culpa. Insostenible seguir sembrando tanta duda.

La pobreza no se enfrenta con caridad ni dádivas, sino con justicia. Eso no habría que olvidarlo jamás. La distribución desigual de la calidad en todos los ámbitos nos tiene sin aire. Y llegar a los poderes con fines oscuros y con la infeliz consigna de garantizar que unos vivan menos y peor que otros, es la más grande de las mezquindades. ¡No más violencia! ¡Y que no se diluya la indignación!

PD: Y lo que sí, es que vale la pena escuchar al Pueblo.