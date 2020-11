¿Puede la prensa censurar la información?

Antes y después de las elecciones en Estados Unidos surgió la pregunta de si los directores y editores de medios periodísticos pueden censurar declaraciones del Presidente de la República que, a su juicio, luzcan erróneas o induzcan al error. Para ocuparme del tema hago primero un rodeo.

Hacía el año 1981, siendo yo director de uno de los dos telenoticieros más importantes del país, un día recibí la inesperada visita del subsecretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, quien me dijo (a pesar del tiempo transcurrido sus palabras aún resuenan en mis oídos) que a partir de ese momento, el gobierno del general Romeo Lucas dividiría a los medios periodísticos en amigos y enemigos. Los amigos serían los que no publicaran los boletines de la guerrilla y los enemigos los que lo hicieran. –En qué bando se colocará usted, me dijo. Como los comunicados guerrilleros eran muy extensos yo había estado publicando resúmenes de los mismos, yendo a los hechos no a la retórica. Le dije que los había estado publicando y que lo seguiría haciendo porque yo era un periodista profesional que no podía ocultar a mi auditorio esa información, máxime en un país en medio de una guerra civil. Yo seguí publicándolos aun poniendo en riesgo mi vida, porque en ese momento una pistola apuntaba sobre los periodistas que supuestamente eran enemigos del Gobierno, sobre todo después de que anteriormente, en una ocasión, por teléfono el ministro de la Defensa amenazó con mandar a ametrallar el edificio del telenoticiero. En el medio que dirigía, murieron asesinados por sicarios del Gobierno un reportero y tres corresponsales de provincia. Pero la guerrilla también había asesinado a dos directores de medios periodísticos y secuestrado a otros dos. Así era la guerra. Los dedos en el gatillo eran ligeros. Como periodista nunca tuve guardaespaldas ni carro blindado.

Vuelvo al tema de las elecciones en los Estados Unidos. Durante la campaña, fue censurada la trasmisión de tuits de Donald Trump por considerarlos maliciosos. Considero que Twitter, Facebook y otros medio semejantes no pueden ponerse a decidir qué es cierto y qué es falso y malicioso, qué contenidos pueden ser transmitidos y cuáles no. Ellos son medios de trasmisión de información e ideas, no censores. En el futuro, podrían llegar solo trasmitir lo que esté de acuerdo con los criterios del ‘mainstream’, lo cual sería catastrófico.

Después de las elecciones, algunas cadenas de TV estadounidenses dejaron de transmitir un mensaje del Presidente en el que denunciaba fraude electoral, considerando que era información falsa. ¿Puede un medio periodístico profesional ponerse a clasificar qué declaraciones del Presidente son ciertas y cuáles falsas? Desde luego que no. Alguien añadió que alegar fraude electoral podría generar violencia. Cuando yo publicaba los resúmenes de los extensos boletines de la guerrilla ¿acaso no le abría el micrófono a personas violentas que invocaban la violencia para cumplir con su fin de asaltar al Estado?

La prensa ha publicado declaraciones de Trump (Estados Unidos), Bolsonaro (Brasil) y López Obrador (México) en el sentido de que no hay certeza científica de que el uso de mascarillas sirva para reducir la trasmisión del COVID-19, lo cual es fruto de una estupidez supina, que ha conllevado grave daño a la salud de los habitantes de sus países. Casualmente o por relación de causa y efecto, en el continente estos son los tres países que tienen más personas contagiadas y muertas en la pandemia. Cuando los gobernantes y políticos dicen cosas absurdas (Trump, Bolsonaro, López Obrador), los padres de familia, la escuela, las iglesias, las universidades y los medios periodísticos independientes deben dar o transmitir la información correcta y científicamente documentada, que contrarreste las declaraciones de los funcionarios que con charlatanería intentan refutar a la ciencia. Sobre este tema habría mucho que analizar y discutir.

Si en Guatemala nos pusiéramos a censurar a los funcionarios cuando dicen mentiras, el Presidente, los ministros y diputados tendrían poca información al aire. En época electoral, en Guatemala no se podría entrevistar a ningún candidato a un cargo de elección popular porque, como sabemos, todos mienten y engañan. Ninguno dice la verdad. Cínicamente diría que todos ellos tienen derecho a que los medios transmitan sus mentiras. ¡Hay derecho hasta para mentir! Claro que debe haber foros y otros procedimientos para poner en perspectiva lo que los candidatos dicen y ofrecen, y que esas informaciones puedan ser contrastadas. El debate electoral debe ser extenso; la crítica de los comentaristas a los planteamientos de los candidatos, acuciosa.

¿Hay límites a la libertad de prensa? ¡Claro que los hay! En este sentido, yo considero que lo que establece nuestra Constitución política con respecto a la libertad de prensa es modélico en todas las direcciones. Parte del Artículo 35 dice que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme la ley. El asunto es, pues, claro. Además, quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. El caso de los funcionarios públicos es diferente, pues ese artículo constitucional establece que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos, quienes pueden exigir la formación de un tribunal de honor que declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados.

Entre libertad y bozal, yo me inclino por la primera. El bozal solo sirve para que los perros no muerdan o ladren.

‘gasturiasm@gmail.com’