Niñas embarazadas ¿Quién las defiende?

“Resulta inconsecuente proteger a las mujeres adultas de embarazos no deseados, pero no a las niñas. Resulta evidente que ellas no pueden decidir o exigir la utilización de un método anticonceptivo al ser violadas, muchas veces por su propio padre. En Guatemala, el embarazo de niñas por sus progenitores es una de las grandes violaciones a los derechos humanos. El Estado incumple su función al victimizarlas doblemente, exigiéndoles convertirse en madres cuando todavía son unas niñas. Se trata de una violencia estructural que daña al país debido a la magnitud del fenómeno y su impacto social”. ‘El Viaje de la Mujer Fragmentada’. Carol Zardetto.

Si leemos con atención, la escritora Zardetto ha descrito sucintamente la realidad que circunda el destino de tantas niñas que resultan embarazadas de los hombres que representan autoridad, ya sea en su hogar o en su comunidad. Estos representan el cuadro más frecuente de lo que sucede en los alejados poblados y con más persistencia en la ciudad capital, donde los grupos de pandilleros las atacan, las violan y las matan.

Llámesele violencia, ignorancia, crimen, abuso sexual o promiscuidad, el encierro obligado por el COVID-19 ha sido el hábitat idóneo para que salga a luz la proliferación de casos de tan infames conductas. Los abusadores son encubiertos por las aceptadas costumbres de incesto y promiscuidad que se vive en esas lejanías y en los hogares hacinados por la pobreza, donde cualquier situación es muchas veces válida con tal de que el proveedor no las mate de hambre.

Por si usted no ha reparado en los datos frecuentemente divulgados sobre esa situación tan lacerante en la vida de las niñas, le cuento que, de enero a septiembre de 2020, hubo 77 mil 847 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. De los que, casi 2 mil, eran niñas entre los 10 y los 14 años las abusadas y embarazadas. ¿A qué nos motiva esta información? Me pregunto, ¿cuántas de esas niñas, que llevan ya una vida en su seno son merecedoras de protección y defensa de parte de la sociedad, en general. ¿Cuántos grupos, preocupados por defender la vida, se lanzan a perseguir a los responsables a esas niñas-mujeres, por la fuerza?.

Pero no es así. Ni bendiciones ni protecciones. Como lo ha divulgado el Observatorio en Salud Sexual y reproductiva que, “a pesar de los marcos legales, los protocolos de atención integral y los programas de prevención, la situación no ha cambiado”. Los violadores no salen de sus casas y quienes tienen a su cargo los programas de prevención están ocupados en otros menesteres. El machismo más indigno sigue siendo encubierto y protegido, mientras miles de niñas ignoran cómo rechazarlo.