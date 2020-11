Luz al final del túnel

El año 2020 ha sido un año atípico a nivel Global. La pandemia ha puesto al crecimiento económico en jaque y creado pérdidas humanas de enormes dimensiones. Las respuestas a la pandemia desnudan las precariedades de los servicios públicos y las grandes asimetrías consecuentes de las políticas de ajuste estructural implantadas desde el Norte a finales del Siglo XX, así como la poca capacidad de las instituciones que alguna vez se formaron para garantizar la vida, la salud y el bienestar de la ciudadanía. Estados débiles, ineficaces y/o corruptos y una pandemia aún descontrolada son evidentes.

La polarización exacerbada, motivada por discursos de odio a grupos humanos también condujo a la xenofobia por un lado y al chauvinismo por el otro. El avivamiento del discurso obsoleto de la Guerra Fría, amplificado por grupos que se vieron amenazados por la convergencia de la ciudadanía en voces comunes, se prestó a manipulaciones y tergiversaciones vulgares, con el claro objetivo político del ‘divide et impera’. Grupos fácticos de poder usaron técnicas propagandísticas para crear en las masas enemigos imaginarios, usando argumentos espurios basados en el fundamentalismo religioso, y el miedo implantado un siglo atrás con el discurso de la Guerra Fría. Si no eres negro eres supremacista blanco, si no eres blanco eres de ‘Antifa’. Si estás a favor de la lucha contra la impunidad eres izquierdista pagado por Soros, si estás a favor de la empresarialidad, eres cómplice de la oligarquía. Estás conmigo o estás contra mí.

Esa polarización no es nueva. Sin embargo, la evidencia indica que, en varios aspectos, la polarización se acrecentó con la llegada de Trump al poder en EE. UU.: Opiniones sobre el papel del estado en la economía, la salud pública y la protección ambiental divergen entre demócratas y republicanos. Las declaraciones del presidente Trump, empero, exacerbaron dichas opiniones y levantaron nuevas narrativas que colocaron el debate racial, el sexismo y la identidad nacional en un nuevo plano divisivo. Se llegó al colmo de politizar el uso de mascarillas para prevenir contagios y poner en riesgo a muchas personas con tal de dividir a la población en bandos.

Las noticias de la no continuidad de un nefasto presidente, nada menos que el del país más poderoso del mundo, llegaron como una pequeña luz en medio de la oscuridad a nivel mundial.

No debemos olvidar, sin embargo, que los intereses de EE. UU. responden a intereses económicos, políticos y geopolíticos, no a virtudes de santidad. Para los EE. UU., Guatemala es un país pequeño, pero por su cercanía no puede ser ignorado. La migración, el narcotráfico, la violencia, la impunidad y la eventual ingobernabilidad le preocupan al Hegemón porque eventualmente le afecta. Por otro lado, el hemisferio Sur cuenta aún con importantes recursos, como las reservas de minerales, capital natural y mano de obra barata que benefician a los intereses económicos que mueven los hilos de la política norteamericana.

El 2020 está por terminar. Los tiempos cambian según los cambios alrededor, pero también podemos hacerlos cambiar según nuestro cambio de paradigmas. Sobre lo primero tenemos poco control, pero lo segundo es interno. Los paradigmas cambian según nuestro entendimiento de la realidad. Eso tiene que ver con cómo aprendemos: La propaganda que recibimos en radio, TV o twitter; en la iglesia, en la escuela, en los libros que leemos y en las conversaciones diarias. Liberarnos de los fanatismos abre las puertas para construir un camino de libertad, de prosperidad y de armonía. Esa es la luz por buscar.