El “berrinche” por 93 mil votos

Los fundadores de EE. UU. determinaron en su Constitución que para mantener la estabilidad lo más conveniente era que su Presidente fuera electo por una ponderación del voto a través de un colegio electoral. El espíritu es que cada estado tenga su peso dentro de la federación y no que el más grande decida por todos. El número de electores no ha sido fijo y se cambia cada diez años según la población real, es decir que la voluntad popular efectivamente es tomada en cuenta. Este sistema suena complicado para los países que elegimos por voto popular, pero algo deben haber hecho bien los constituyentes pues EE. UU. es una democracia que sigue siendo bastión y ejemplo.

Las recientes elecciones no han sido certificadas y pese a la presión que existe sobre Trump para que conceda la derrota, algunos motivos tiene para no hacerlo. Dejando por un lado su carácter y temperamento que lo han hecho famoso a nivel mundial, los números le dan un poco la razón. La “foto” de las elecciones hoy usando información pública de la cadena ‘NBC’ dice que Biden le sacó 4.6 millones de votos a Trump, pero solo en California lo sobrepasó por 4.7 millones. Esto quiere decir que en los demás estados Trump ganó por aproximadamente 100 mil votos.

Analizando votos electorales, en paréntesis, para los estados con resultados apretados a favor de Biden vemos que en Georgia (16) gana por 12 mil votos; Arizona (11) por 15 mil votos; Pennsylvania (20) por 46 mil votos; Wisconsin (10) por 20 mil votos. Cualquiera de estos estados ya contabilizados a favor de Biden que se lo quiten y seguirán sin Presidente electo. En cada caso la diferencia es menor a un 0.70 por ciento del total, haciendo aún más difícil la situación y la definición. Por eso es que el Trump y su equipo están haciendo “berrinche”. Esos 93 mil votos no le dan solidez a Biden ni permiten a Trump conceder esta reñida elección.

El sistema jurídico y legal de EE. UU. está a prueba de decisiones políticas y eventualmente veremos la juramentación de su Presidente. Lo que nos deja esta elección es que la profesión y la capacidad de los encuestadores cada vez está más cuestionada; el vecino del norte está totalmente partido entre área rural y urbana; que el COVID-19 afectó significativamente los resultados electorales no solo por su impacto negativo en la economía sino en la manera de emitir el voto; y que los líderes menores de 70 años NO fueron capaces de motivar a los electores. Esta elección presidencial se asemejó enormemente a las segundas vueltas de nuestro país, en donde la gente sale a votar en “contra” de alguien y no a “favor” de alguno.

Para Guatemala en los próximos años veremos pocos cambios en la política norteamericana. El combate a la migración NO cederá y las deportaciones no pararán. La lucha contra el narcotráfico y su interacción con la política y la corrupción será perseguida con fuerza. El nivel de empleo generado por las medidas de Trump contra China aguantará estos primeros dos años, pero si Biden es juramentado y las relaja, veremos desaparecer muchos de ellos. Por lo tanto, lo único que nos queda como guatemaltecos es arremangarnos y esforzarnos para que en esta pospandemia arreglemos nuestra casa, regularicemos nuestras reglas y atraigamos toda la inversión extranjera que pueda generar empleos formales y que no dependan de las corrientes políticas externas sino de nuestra capacidad de emprender.