El rincón de Casandra

I.- “La Sociedad es Así”, según reza en un azulejo de Talavera que orna algún monumento público de Sevilla.

“El pobre trabaja, el rico le explota, el soldado defiende a los dos, el contribuyente paga por los tres, el vago descansa por los cuatro, el borracho bebe por los cinco, el banquero estafa a los seis, el abogado engaña a los siete, el médico mata a los ocho, el sepulturero entierra a los nueve, el político vive de los diez”.

II.- Durmiendo con el adorable enemigo.-

A- Para conseguir los favores de una mujer se necesita tiempo y dinero. Por lo cual Mujer = Tiempo x Dinero.

B- El tiempo es oro por lo cual Tiempo = Dinero.

C- Reemplacemos la hipótesis No. B por la No. A y obtenemos:

Mujer = Dinero x Dinero (Dinero al cuadrado).

D- El Dinero es la raíz de todos los problemas por lo cual:

Dinero = Raíz Cuadrada de Problemas.

E- Reemplacemos consideración No. D por la No. C, y llegamos a la conclusión inapelable y definitiva:

Mujer = Problemas… lo que había que demostrar .

III.- Corto y conciso. En defensa del trabajador inmigrante.

A cada quien según su criterio.

“Tu Cristo nació Judío.- Tu escritura es latina.- Tus números son árabes.- Tu democracia es griega.- Tu equipo de música es japonés.- Tu balón es de Corea.- Tu videoconsola es de Hong Kong.- Tu camisa es de Tailandia.- Tus estrellas futbolísticas son de Brasil.- Tu reloj es suizo.- Tu pizza es italiana… ¿Y eres tú el que mira con recelo a ese trabajador inmigrante tratándolo de despreciable extranjero?”

IV.-Y terminemos con una sonrisa.

¿Bailamos mi Negra?

La música da inicio cuando un borracho que estaba sentado se acerca tambaleante a una persona de negro y le dice: “Mi negra, me hace el honor de este baile?” Ante la respuesta negativa y la insistencia del borracho “la Negra” fúrica aclara. “No acepto bailar por cuatro razones: primero porque usted está borracho; segundo porque esto es un velorio; tercero porque el Ave María no se baila y cuarto porque “mi negra” será esa tu chi…a mamacita, ¡Yo soy El Cura, so cretino!”… Bueno…