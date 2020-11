La importancia de la irretroactividad de las leyes

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, ha dejado en claro que la no retroactividad de las leyes es un principio fundamental, que debe ser respetado en todo Estado de Derecho.

No podía ser de otra manera: el delito de “Financiamiento Electoral no Registrado” no existe en nuestro ordenamiento jurídico, hasta después de 2018.

El Ministerio Público inició en 2015 un proceso de persecución penal, por un delito inexistente, pues la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República desaparecieron el delito de financiamiento ilícito.

Por esta razón, con buen criterio, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo tuvo razón en resolver conforme a Derecho, que no tenía sentido, perseguir a supuestos implicados de un delito que no existía.

Vale la pena mencionar, que también la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) han resuelto, a favor de la irretroactividad de las leyes. La CSJ lo hizo al rechazar un antejuicio contra diputados de la UNE y contra Sandra Torres. La CC resolvió en este mismo sentido en dos oportunidades: la primera, al rechazar un amparo en contra de esa misma resolución de la CSJ, y, la segunda, al amparar a Nineth Montenegro, también acusada por los mismos argumentos.

La esencia de estas resoluciones tiene base y sustento, en impedir, que una nueva ley (en este caso aprobada en 2018), pueda tener aplicación, sobre situaciones del pasado (en este caso, por haber realizado un aporte financiero con recursos lícitos, a un partido político en el año 2015). Es satisfactorio, que se haga prevalecer ese principio, el cual, por cierto, solo puede ser vulnerado, cuando beneficia al sindicado, no al acusador. Así son las leyes, las cuales están para proteger y dar seguridad jurídica a todos, sin excepción.

Estas resoluciones, apegadas a Derecho, son muy importantes, pues garantizan a todos los guatemaltecos, libertad de acción y seguridad jurídica. De hecho, el principio de irretroactividad de la ley está consagrado en el Artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala: nos guste o nos disguste.

Este derecho humano está contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José, y que es frecuentemente invocado por defensores de los derechos fundamentales en Guatemala y en todas partes del mundo.

Es muy alentador, conocer resoluciones de esta naturaleza, pues despiertan esperanzas, en un sistema de justicia que puede y debe responder conforme a la Constitución Política y nuestras leyes, en beneficio de todos los guatemaltecos y específicamente, de ciudadanos que jamás ha tenido sentido perseguir penalmente.