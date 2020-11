Tal vez fue el efecto de esa congoja que produce la peste y la tormenta; de esa desolación de los días anteriores que te lleva a pensar que ya nada tiene sentido y que este mundo está condenado a la destrucción irremediable; o tal vez fue efecto de esa ingenuidad que me asalta de repente a pesar del pesimismo; o tal vez… qué se yo…Lo cierto es que ver a Kamala Harris, el sábado por la noche, anunciando y celebrando el triunfo de los demócratas en las elecciones estadounidenses, me produjo, por un mínimo instante, un atisbo de esperanza. Me dio la impresión de que esa mujer era lo menos parecido a Donald Trump que había visto en mucho rato, la única capaz de enfrentarse a esa monstruosidad que se expande por todo el planeta. Que el futuro o pasaba por ella o no pasaría nunca…Todo eso, por supuesto, a nivel de las sensaciones, ya dije…Es posible que la realidad o la razón me lleven a reconsiderar lo dicho, o más bien lo sentido…Pero por una vez me gustaría que mis corazonadas tuvieran algo de sustento…De todas maneras le agradecí que me permitiera respirar, aunque fuera por unos breves momentos, en medio de un presente en donde todo o casi todo me lleva a la asfixia.

Más que una mujer negra, como la presentan, Kamala Harris es una rara mezcla de razas y acontecimientos históricos. Resume en sí misma una serie de mutaciones que han construido lo más esperanzador del mundo contemporáneo. Por ella pasa el África, India y sobre todo el Caribe, ese territorio que el nicaragüense Sergio Ramírez celebraba en una de sus últimas columnas, ese Nuevo Mundo (la verdadera América) que se viene construyendo con los siglos y en donde todos cabemos y nos reconocemos: blancos, negros, pardos, cimarrones, mulatos, indios, chinos, mayas, nahuas, chibchas, garífunas, castellanos, árabes, hombres, mujeres, ‘trans et al’… Algarabía de voces, lenguas, cuerpos, sensibilidades… La conciencia, nos cuenta la propia Kamala, le nació siendo casi una niña, cuando escuchó cantar a Nina Simone en un centro cultural de su barrio en Berkeley. Conciencia de la historia, las injusticias, las rebeliones. Quizá con ella sabremos, al final, si las canciones son capaces de cambiarle el rumbo al mundo. Si el sacrificio, la inmolación, de Billie Holiday o de Janis Joplin tuvo algún sentido.

Por supuesto que hay rumbos que se pierden y las personas no responden automáticamente a todo aquello que las construye. Por supuesto que el poder corrompe. Por supuesto que a nuestro alrededor todo se pudre. Por supuesto que la política es una mierda. Por supuesto que…todo lo que ustedes quieran. Me dejo llevar, sin embargo, por ciertas ilusiones aún no perdidas. Espero, de todo corazón, que le vaya bien, por ella, por nosotros. A pesar de…, sigo confiando en todo aquel que se ha conmovido escuchando a Nina Simone. Algo hay ahí que puede rescatarse.