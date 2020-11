Sí, hay vidas para las que, las guías que deben orientar su existencia sobre la Tierra, están ocultas. No saben de moralidad, solo de irse abriendo camino, a como dé lugar, sin más, a fuerza de tropezones, a través del acontecer diario. Y esto, a través de la niñez, adolescencia, juventud y madurez. Pueden llegar a esa edad que preanuncia el fin de nuestra existencia sobre el Planeta. Y todavía no aprenden, muchas veces por aprendizajes malos, o inclinaciones torcidas que se apoderan del alma, inclinaciones a las que todos los seres humanos estamos expuestos, así como a la caída en tales inclinaciones del todo negativas y dañinas. Los humanos somos propensos a renunciar a nuestra libertad. Podríamos enfocarnos en el enorme problema, tan universal, del deseo de la riqueza, generador y origen de tantas y tantas tragedias en el corazón de las gentes, generador hasta de crímenes. O de poder, o de placer sin responsabilidad.

Hay vidas que necesitan orientación, descubrir que existen formas mejores de vivir, estilos diferentes. Vidas a las que les urge conocer valores. Porque no los conocen, no saben que existe una forma de vivir con armonía, comprensión, esfuerzo, espíritu positivo, excelencia personal, honestidad, laboriosidad, respeto y empatía, y tantas y tantas cosas buenas que transforman la existencia. Y la hacen mejor y más feliz, más satisfactoria. Y todas, todas estas cosas están de acuerdo con las sabias enseñanzas de las Sagradas Escrituras, a las que fácilmente engavetamos. Lo escrito hasta aquí sonará muy bien para quienes tienen algo ya, algo que añade un plus de felicidad a su existencia de todos los días. Ojalá que sea una motivación para los que no prestan atención a todo esto, porque se pasan toda la vida en un túnel de ignorancia, porque, así, es posible que nunca vean la luz verdadera.