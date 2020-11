El Ministerio Público no responde

Ahora que se habla tanto del déficit financiero que está enfrentando la Universidad de San Carlos de Guatemala –Usac– es necesario saber cuáles han sido las razones para que el Estado de Guatemala no honre el mandato constitucional del cinco por ciento como mínimo de los ingresos ordinarios para el financiamiento de la Usac. Y cuál fue el papel jugado por los exrectores y los miembros del Consejo Superior Universitario, recientemente. Un colega economista y compañero de columnas en este diario, Mario García Lara, ex vicepresidente del Banco de Guatemala, recientemente afirmó que el verdadero déficit de la Usac no era financiero, sino de rendición de cuentas con los recursos que ha recibido. Con esto último estoy totalmente de acuerdo, pero que el déficit de la Usac no sea también financiero, es ocultar una realidad evidente. Esta columna se ocupará precisamente del tema de rendición de cuentas, por uno de los exrectores, más cuestionados de los últimos tiempos, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, convertido en uno de los operadores políticos, especialmente en el tema de las elecciones de las cortes en el país. La CICIG presentó la denuncia No. 3 ante el Ministerio Público, la cual dice que “Ejerciendo funciones como rector de la USAC en los periodos de 2006 al 2014, Carlos Estuardo Gálvez Barrios autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario la realización de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos. Con base en los hechos genéricos reportados ante la CICIG, se analizaron los procedimientos (adjudicaciones, contratos y actas del Consejo Superior Universitario), realizados bajo la modalidad de cotización y licitación. Dentro de estos, luego de una investigación preliminar, se identificaron 5 proyectos de obra (1 por cotización y 4 por licitación) en los que se pudo determinar que: 1. Adjudicaron proyectos a empresas con la oferta menos favorable; 2. Presumibles sobrevaloraciones del costo de las obras; 3. Ejecución parcial y/o proyectos no terminados; 4. Modificaciones en los contratos administrativos. Entre las principales obras señaladas se encuentran a) La construcción del Edificio de la Dirección General de Administración –DIGA–, b) Compra de terreno zona 17 para un Centro Universitario Metropolitano, –CUM– c) Rehabilitación del pavimento del periférico interno del campus central, d) Construcción de cancha de fútbol cinco y remodelación de la cancha del polideportivo de la Facultad de Agronomía y e) Construcción del edificio en el Centro Universitario de Occidente –CUNOC–, Departamento de Quetzaltenango. La administración rectoral del sucesor de Gálvez Barrios en la rectoría, doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo junto al Consejo Superior Universitario decidió ser querellantes adhesivos de este proceso. Los trabajadores de la Usac, profesores, trabajadores administrativos, de servicios y estudiantes debemos luchar y mantener por la autonomía universitaria.