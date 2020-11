Una Nueva narrativa. El cuerpo en el que habito

Me paro frente al espejo, ese que me permite reconocerme de la cabeza hasta los pies. Soy pequeña, al menos de estatura. La piel, entre blanca y amarillenta, de un color que fui cobrando durante el encierro. Tengo venas, algunas que solo se ven por lo pálida que estoy y otras que heredé, de mi papá y mi mamá, que se inflan y desinflan según la actividad física durante el día. Antes las odiaba, ahora me dan la sensación de llevar conmigo un mapa de relieve. Me observo el rostro, tengo los ojos grandes y manchas en la piel que me obligan a esconderme del Sol. La cabellera, que antes era tan larga que cubría la totalidad de mis pechos, hoy está corta y deja todo al descubierto. Sonrío, tengo la capacidad de sacar de una sola carcajada la totalidad de mis dientes, como que si estuviera imitando la sonrisa de una yegua.

Continúo frente al espejo, reposo la mano sobre la panza. Como carcajada me viene el recuerdo de aquella calzoneta horrorosa que mi mamá me compró. Debió de haber sido dos tallas más grande, pero era tan pequeña que al ponérmela me sentía como un embutido. Detestaba quitármela, porque justo a mitad de la barriga se quedaba enrollada sin que pudiera librarme de ella sin pedir ayuda.

Sigo aquí, frente a mi reflejo. Con la punta de los dedos recorro los lunares de mi brazo, igual como lo hacía con mi mamá, inventando constelaciones sobre el universo de la piel. Regresa la segunda carcajada, la de mi primera y última confesión. Mis zapatitos de charol a duras penas y alcanzaban el suelo. El sacerdote dirigía la confesión y yo susurraba mis supuestos pecados. No los tengo muy claros, pero posiblemente eran las peleas de gato que nos dábamos con mi hermano o las “contestadas” –así le llamaba mi mamá– que me atrevía a darle a mis papás. Para el sacerdote no fue suficiente, porque luego vino su interrogatorio, uno que cuestionaba la manera en que yo me tocaba el cuerpo, a lo que recuerdo haber respondido: cuando me baño con agua y jabón. Con el tiempo y de a poquitos, fui aprendiendo que mi cuerpo debía responder a una imagen, el de una silueta que jamás sería la mía y la de llevar el placer enterrado, porque eso era pecado.

Con los inicios de la juventud iniciaron los martirios de las dietas, el uso de cremas antiflacidez, el abuso de pociones mágicas para adelgazar y la constante batalla de lo que debía ser. Pase años, como globo aerostático, inflándome y desinflándome; dándome valor acorde al número que marcaba la báscula, y la talla de pantalones que usaba. También llevaba la culpa, como piedra amarrada a la espalda. La cargaba por lo que fuera, por sentir placer o gozar de algo. Quién sabe qué mierdas nos metieron en la cabeza para poder llegar a sentirnos así.

Con el tiempo, el monólogo en mi cabeza se ha ido silenciando. Empiezo a habitar aquí y por fin puedo reconocerme mía, solo mía. Soy yo, la niña con la barriga grande y blanca. Acepto y llevo con alegría la dosis de locura que me permite encontrarle el humor a casi todo en la vida; busco aprender, de lo que viene y de lo que también se va; honro el dolor como manera de entender y abrazar al prójimo; pero, sobre todo, vivo con la certeza de que el amor y nada más que el amor, será lo único que quede de mí después de abandonar el cuerpo en el que habito.