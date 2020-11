“Víctima o protagonista…”

En la vida cuando crecemos y somos adultos, tomamos decisiones con carácter y convicción sobre lo que venimos a hacer en nuestra vida y dentro de una sociedad, llevamos un rol que nos identifica y podemos optar por ser víctimas o ser protagonistas. Tomar a la vida por los cuernos, como dice el dicho, estando conscientes de nuestro propósito, y con unos objetivos claros y definidos. Esto lleva una responsabilidad y compromiso serios para lograrlo, siendo protagonistas de todo lo que se nos presente, tomando el control y aceptando los resultados y consecuencias de todo lo que hagamos y nos suceda. Los grandes líderes que han construido y levantado grandes empresas, Gobiernos y países, sociedades, son protagonistas de su vida y de todo lo relacionado a su alrededor. Los protagonistas sabemos que toda acción realizada tiene un efecto y una reacción o consecuencia y que estamos dispuestos a enfrentarla, porque somos responsables de nuestros actos. Esto es siempre en las buenas y en las malas, en lo bueno y en lo malo. Los protagonistas trabajan por su entorno que tiene un impacto en los demás, y dejan siempre un legado de valor que deja una marca en las sociedades y que es reconocido siempre. Las víctimas no se responsabilizan y comprometen por sus actos y no viven sobre un plan definido a desarrollar con convicción y carácter, tienen un sentimiento de baja autoestima y siempre piensan que todo lo adverso y negativo que sucede a ellos y a su alrededor, en su entorno no es culpa de ellos, solo les afecta a sus intereses que son lo único y más importante en su vida, porque son egoístas. No toman el control, ni se responsabilizan y comprometen en sus actos, así se aplica “tira la piedra y esconde la mano”. Este perfil de personas, las podemos observar dentro de las sociedades y los que llevan un papel de protagonista, son los líderes que han impactado positivamente en las sociedades y en el mundo, en sus entornos sociales, comunidades, empresas etcétera… Con una visión y misión hacia los demás y el bien común, aportando todo su potencial, conocimiento y experiencia. Por supuesto que hay protagonistas del lado oscuro también, pero nos referimos solo a los que impactan positivamente en las sociedades y en su vida. Las personas que luchan y trabajan sobre el derecho, la libertad y la justicia en su vida, y de esa forma aportan positivamente en sus entornos, son los protagonistas a que nos referimos. Cada uno de nosotros puede dejar una huella positiva y de valor en sus entornos, lo cual aporta y se puede replicar en las nuevas generaciones que vienen detrás, que vieron el ejemplo y aprendieron de ello. El perfil de personas víctimas las podemos observar dentro de las sociedades, y curiosamente se encuentran mucho en la clase política. Sin duda también hay buenos políticos, comprometidos con su rol de verdad en aporte a las sociedades. Sin embargo, en su mayoría en nuestra sociedad, son personas que nunca se comprometen y responsabilizan de sus actos, ven solo el negocio e intereses, son egoístas, nunca se esforzarán ni aportarán nada a los demás, son buenos para hablar y ofrecer mentiras con discursos baratos y falsos, siempre con agendas escondidas y llevan consigo una doble moral. Seamos buenos protagonistas de nuestras vidas, que impacten positivamente en la sociedad y dejen una huella para que sea ejemplo a seguir, por una sociedad y un mundo mejor…