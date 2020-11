Por este medio pido por favor, rectifiquen la nota redactada en ‘elPeriódico’, en la fecha 5 de octubre del 2011, en la página 6 con el título “DECOMISAN ARSENAL”.

Ya que yo Brenda Nyneth Ramos Ramírez me identifico con el número de DPI: 2410 68711 0101, no fui vinculada, no llevé proceso ni fui condenada, y tampoco me procesaron, Ya que no tuve ninguna relación con el caso, no era mi propiedad y tampoco era de mi propiedad lo encontrado. Yo me encontraba en la calle en un automóvil. Les pido por favor aclaren esta nota ya que me están vedando una oportunidad laboral, por algo en lo que yo nunca fui procesada ni vinculada o condenada, no cuento con ningún documento ya que no me abrieron ningún caso, envío mis antecedentes penales y policiacos adjuntos en el correo, necesito una aclaración de parte de ustedes para poderlo presentar en INFORNET ya que allí es donde me di cuenta de esta información.