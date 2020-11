He sido formado profesionalmente

En atención a las últimas publicaciones aparecidas en la sección denominada “elPeladero” del matutino ‘elPeriódico’, los últimos domingos del mes de octubre del año en curso, se me alude de manera reiterativa y con información equívoca y completamente alejada de la realidad.

Me he desempeñado como Policía Nacional Civil, por más de 21 años formado profesionalmente y comprometido al servicio de mi gloriosa PNC, institución a la cual me debo y me identifico con orgullo. Lo anterior me compromete ética y moralmente a ejercer la función que se me ha designado; con absoluto apego a los preceptos legales.

Por lo anterior, pongo de manifiesto; que las situaciones que se me atribuyen con proveedores son totalmente falsas e inexistentes, sin duda alguna han sido sorprendidos por personas carentes de escrúpulos que se han dado a la tarea de socavar y dañar mi carrera e imagen a consecuencia de la labor que realizo. Puesto que de tener la certeza de un acto ilegítimo atribuido a mi persona, como deber ciudadano, lo correcto sería acudir a las instancias legalmente constituidas.

Aprovecho para poner en conocimiento, durante todo el año se ejerce acción fiscalizadora en cada uno de los Departamentos que integran la Subdirección General de Apoyo y Logística, a pesar de ello; he requerido al Señor Director General de la PNC, la intervención de la Inspectoría General como fiscalización interna, para verificar cada uno de los procesos de adquisición realizados durante mi gestión.