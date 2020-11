El voto latino que respalda a Trump

Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, 32 millones de personas de origen latino pudieron votar, sin datos finales, se calcula que del total de quienes votaron la mitad apoyó a Trump. Los latinos son ahora la minoría étnica más importante del proceso electoral. Por eso, sus inclinaciones políticas han estado en los espacios de discusión. En lo personal, no me sorprende el apoyo a Trump, lo que me asombra son los millones de hispanos que han emigrado y se han establecido con o sin documentos a lo largo de este país, evidenciando el fracaso de los gobiernos de derecha o izquierda en América Latina. Exhibiendo la falta de liderazgos y la ausencia de equipos técnicos y políticos honestos, capaces y visionarios. Poco les queda a nuestros países que han terminado secuestrados por oportunistas que en medio de la pandemia se han dedicado a saquear las arcas públicas.

Frente a esto, ¿cómo explicar el voto latino? Muchas son las variables, aquí me referiré a la migración latina que incluye a las elites latinoamericanas, quienes ante la violencia provocada por ellos mismos, se han instalado en EE. UU., junto a corruptos de cuello blanco que se han refugiado aquí, aunque a veces son lo mismo. Así, la categoría latino no hace referencia a un sujeto político unitario sino incluye múltiples sujetos que recrean en su nuevo espacio, la reproducción de los privilegios o de las inequidades que no dejaron atrás y que aquí, de nuevo enfrentan. Por eso, votan diferente.

Hay que agregar, que también traen consigo sus pocas o muchas ventajas, especialmente las relacionadas a su clase y raza, por eso, un buen número de latinoamericanos no se identifica con los de abajo, ni van a tener elementos en común con quienes ni siquiera lograron aprender el español en sus países de origen. O sea, EE. UU. es hoy un territorio en donde se evidencia que no es lo mismo haber nacido en las montañas de Guerrero, México, carente de todos los servicios, que en el Caracas Country Club, en Venezuela. Por eso, muchos, antes que identificarse como latinos, se identifican como blancos y esa ideología la van a defender alineándose con las políticas de Trump. De hecho, buena parte de la disputa del poder latinoamericano no se define en nuestros países, sino se negocia y se hace ‘lobby’ para sacar o apoyar a ciertos políticos, en Washington.

De no mejorar las condiciones sociopolíticas en nuestros países continuarán llegando millones más, quienes irán transformando y asumiendo espacios que antes eran inalcanzables o inimaginables como el Senado, la Cámara de Representantes y en un futuro hasta la Casa Blanca, aunque esto no garantizará que trabajarán por el bien común de América Latina.