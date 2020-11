De la conspiración del silencio sobre la Revolución guatemalteca de Octubre de 1944-1954 (IV Parte)

Naturalmente, que hay también libros testimoniales como el de Carlos Samayoa Chinchilla (1950), ‘El Dictador y yo’, quien fuera servidor público en tiempos de Ubico o los muy importantes de los opositores como Efraín de los Ríos, (1946) ‘Ombres contra Hombres’ o bien el de Carlos Alberto Sandoval Vásquez (1946), ‘Leyfugados’. También hay libros como el de ‘Crónicas de ayer y de hoy. Reseñas de viejos recuerdos’ de Federico Salazar Valdés, especialmente importante cuando se refiere a Efraín Aguilar Fuentes y los fusilados del 34, el maltrato que le dieran el dictador y sus capangas. En: http://fgsalazar.net/LIBROS/FEDERICO_SALAZAR_VALDES/CRONICAS.pdf

Sobre este trágico y criminal fusilamiento de varios ciudadanos, entre ellos el del famoso “chivo” Aguilar Fuentes, es bueno consultar también lo escrito por Isabel Aguilar Umaña y Ricardo Rivera Echeverría. Para quien haga una revisión hemerográfica seria, se podrá dar cuenta que ‘El Imparcial’, ‘Nuestro Diario’, con columna y con editoriales disidentes de vez en cuando, ‘El Liberal Progresista’, el ‘Diario de Centroamérica’, ‘La Gaceta’, de la Policía Nacional y demás periódicos en su mayoría en el período de la dictadura de Ubico eran complacientes con las informaciones vertidas por las autoridades gubernamentales, sin hacer casi nunca periodismo de investigación independiente. En muchas ocasiones, publicaban a la integra los boletines oficiales, sin mayor problema, como la verdad absoluta de lo que acontecía. Naturalmente, que como en el caso de ‘El Imparcial’, su conducta cambio con la caída de Ubico Castañeda, el 1 de julio de 1944 y de esos meses en adelante fueron críticos con la perduración de la dictadura en manos del general Federico Ponce Vaides, hasta el asesinato de don Alejandro Córdova, en octubre de aquel año. La revisión de archivos, tanto el de Centroamérica, como el de Cirma, especialmente la revisión de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de América, en el periodo 1920-1944, son especialmente reveladores de los actos de la dictadura y del papel jugado por el Departamento de Estado y por el gobierno de los Estados Unidos de América en general. Naturalmente, que los tiempos del mundo son especialmente importantes sobre el devenir nacional, toda vez que no vivimos y no hemos vivido en una sociedad en donde exista la autarquía. No debemos olvidar, entonces, el contexto internacional de la dictadura de Ubico, desde el crash de 1929 hasta la Segunda Guerra Mundial, el fascismo y la guerra civil española.