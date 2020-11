Entre Trump y la incertidumbre

Hace unos días compartiendo una entrevista sobre las elecciones en Estados Unidos de América (EUA) con el Embajador Francisco Villagrán De León este dijo algo muy cierto y es que la principal propuesta política de Donald Trump es su personalidad. Aún sin conocer los resultados de las votaciones del pasado 3 de noviembre en cuatro Estados, los que no permiten asignar a ningún candidato los votos del colegio electoral necesarios para llegar al número mágico de 270, las miradas y las noticias siguen girando alrededor del presidente Donald Trump en su búsqueda ser reelecto sea por sus electores o en las cortes.

Debido a la pandemia del COVID-19 varios Estados realizaron cambios para permitir y facilitar los votos “en ausencia” para aquellas personas que no deseaban o no podían asistir a los centros de votación el día de las elecciones. Las autoridades de algunos de estos Estados advirtieron que esto retrasaría los conteos en comparación a elecciones anteriores lo cual fue aprovechado por Trump para denunciar un posible fraude. Sus críticos, en particular los medios masivos de comunicación, lo fustigaron por poner en duda a las instituciones de lo que es una sino la democracia más sólida en el mundo pero con el retraso en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia la narrativa, y la personalidad del presidente, nuevamente se imponen en el proceso. A esto hay que agregar que, así como pasó hace cuatro años, las principales encuestas nuevamente han fallado en sus proyecciones lo cual le da credibilidad al discurso incendiario de Trump.

En el 2000 cuando George W. Bush le arrebató la victoria a Al Gore con 271 votos del colegio electoral, a pesar de haber perdido el voto popular, el centro de la polémica fue Florida debido a un fallo en algunas de las máquinas que se utilizaron para emitir votos en tres condados de ese Estado. En aquella ocasión varias semanas transcurrieron hasta que la disputa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que tomó la decisión que le permitió a los republicanos elegir a sus 28 electores en la Florida quienes le dieron la victoria a Bush. La gran diferencia en aquella ocasión primero es que se conocía claramente el problema de las máquinas y segundo que tanto Bush como Gore dejaron que las bases de sus partidos formaran los equipos legales (liderados por dos ex secretarios de Estado) para que estos resuelvan el dilema mientras que ellos esperaron.

Veinte años después es Trump contra el sistema; Trump contra la instituciones; Trump contra todos, así como fue su presidencia. Esto no debería de sorprendernos sino más bien tomar nota del fenómeno Trumpista y lo que ha significado para la política en general. Y así, el liderazgo del país más poderoso del mundo se encuentra en una nueva elección entre la incertidumbre del resultado en cuatro Estados y la personalidad de Donald Trump que aún puede salir reelecto o dejar su puesto en otra gran incertidumbre: Joe Biden.

@RawWagner