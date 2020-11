Las elecciones que no nos vienen del norte

Cuando me siento ante la pantalla de mi computadora, Joe Biden es cuasi presidente de Estados Unidos. Tras librar Wisconsin y Michigan, ‘Fox News’, incluyendo Arizona, le da 264 votos electorales, de los 270 necesarios, para convertirse en el presidente 46.

No han sido elecciones fáciles, y dejarán secuelas por los pataleos judiciales del presidente Trump y, más allá, por los sentimientos paradójicos que ha sembrado en la población, que irradian a nuestro país: la supuesta supremacía blanca, la xenofobia contra los migrantes, el aislacionismo internacional y el repudio a las instancias multilaterales, además de la inmoralidad desenfadada e impune. No paga impuestos, abusa de las mujeres, comete fraudes, miente abiertamente y… no tiene, hasta ahora, consecuencias.

Trump es un ícono de los caciques tropicales, sea que se desempeñen en el sector público o privado, legal e ilegal. Trump no se entromete en sus asuntos, salvo que tenga ganancias concretas que alcanzar. Por ejemplo: muden sus embajadas a Jerusalén (donde estuvo solo ante el mundo, y Guatemala fue la capital más importante que lo siguió) y firmen, ante mis ojos (ahí estaba el ciervo Enrique Degenhart, a quien no tardarán en cobrarle la factura los demócratas, tras sus desfachateces) que se convertirán en depósito de migrantes, eufemísticamente “tercer país seguro”.

Al final, nada fue trascendente en sus planes, pero dio suficiente aire para que sus seguidores en el trópico se sacudieran a la CICIG, y pudieran reconstituir el Pacto de Corruptos en 2020, hasta animar a la rancia oligarquía miope a tantear alianzas “tácticas” con el crimen organizado. Por eso he repetido: si en materia política el imperio se desordena, nos va peor. O como dicen en el campo de los negocios: si a Estados Unidos le da resfrío, a Guatemala le da pulmonía.

Si al final del día Biden es confirmado como Presidente de Estados Unidos, los rancios locales levantarán las banderas nacionalistas –como Chávez, Ortega y otros subirán sus tonos antiimperialistas–, pues los demócratas suelen ejercer mayor tutela sobre los Estados fallidos, como Guatemala. O los disidentes, como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Le van a leer reciamente la cartilla a Giammattei, a la Junta Directiva del Congreso y a las Cortes de Justicia. Vendrán sanciones personalizadas y, eventualmente, sectorizadas –como en el caso de los puertos fronterizos–, y sabrán apretarle el cuello a quienes no se alineen en la lucha contra la corrupción, el crimen y la recuperación del Estado de derecho, que este año se nos cayó hasta el subsuelo.

Más allá de esto, Biden no traerá novedades, a juzgar por su propuesta de política hacia Centroamérica, que está resumida en un documento de seis páginas. Entiendo que por razones electorales reivindique su rol en la política migratoria y demás, durante la administración Obama, pero si en verdad retoma esa línea, iremos directo al fracaso.

Entre 2014 y 2016, cuando se declaró la crisis humanitaria de las migraciones, la respuesta fue hipócrita desde Centroamérica y desde Washington. Los gobiernos de la región dijeron que era suficiente seguir haciendo lo mismo –que nos lleva al fracaso– pero poniéndole más pisto, y Washington dijo que sí, pero ni siquiera lo intentó.

Por eso, la primera tarea es sincerar los campos: ¿Por qué la gente se va? ¿Cómo opera la demanda y oferta de empleo migrante en Estados Unidos? ¿Qué campos de gobernanza podemos abrir para migraciones seguras?