El abusivo precio de un medicamento

Ya sé que si pido que se regulen los precios de muchas medicinas, me saltarán como tigres con hambre esa serie de teóricos que aprendieron, como letanía de un curso universitario que, en las leyes de la oferta y la demanda, los precios se regulan solos. Esa idea, ya en la vida práctica me di cuenta, que no sucede en este país, porque los monopolios deciden sus precios, el contrabando es protegido, la dolarización se la aplican hasta los productos cultivados localmente y que la tal globalización lo que nos trajo fue el encarecimiento de la vida.

Adelantemos recordando que la industria farmacéutica local y transnacional hace negocios tan millonarios como infames, con los corruptos encadenamientos de compañías distribuidoras, instituciones gubernamentales y empresas privadas que siguen siendo señalados por hacer negocios multimillonarios. Ahora, aprovechando la crisis de salud provocada por la pandemia COVID-19, en un lapso de pocos meses, han subido el precio de medicamentos hasta el cien por ciento sin que los temerosos y amansados guatemaltecos protestemos por temor a que el producto, que alivia, pero no cura una enfermedad, se escasee.

Ya sé que con mi denuncia, no se darán por aludidos los empresarios que distribuyen los medicamentos, las cadenas de farmacias que los venden, mucho menos los médicos inmorales que sostienen acuerdos con los distribuidores de medicinas y se dejan utilizar “como señoritas impulsadoras” recetándole a sus pacientes medicinas que ni ellos están seguros los curarán, a cambio de viajes VTP en resorts de lujo. No es nada novedoso, pero es un truco que ya mucho trasciende.

Yo no me quejo con la Diaco, porque ya sé que se trata de una institución que me pedirá que escriba mi denuncia en el librito de quejas –que ya en ningún establecimiento sacan a luz– porque yo misma no me tomo el pelo. Les cuento a mis lectores que, hace pocos meses compraba el sobre del medicamento Lansoprazol 15, soluble por el precio de Q12 cada sobre. De la casa Roemmers. Desde hace un mes, su precio subió el cien por ciento. Ahora, en cualquiera de las tres farmacias de un nuevo consorcio que antes competía, cuesta Q22.80 cada sobrecito y si quiero comprar 30 sobres valen Q600 a Q20 cada uno. Inexplicable. Puro lucro desmedido. Los dependientes se cruzan de hombros sin dar una explicación. Ya sé que recibiré consejos de consumir genéricos o medicinas con otros nombres.

No se trata de eso, se trata de pedirle a Giammattei que deje ya de echarnos tantas bendiciones. Que tome acciones, ya que habla tanto de cuidar la salud, para no permitir tantos abusos contra los precarios presupuestos y la salud real de los guatemaltecos.