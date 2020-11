Destronando al ídolo

Sin lugar a duda, las Elecciones 2020 en Estados Unidos es el tema del que todos hemos estado pendientes en los últimos días. Y no es para menos, estas elecciones están siendo más sorpresivas, reñidas e incluso “polémicas” de lo que se hubiese podido anticipar. Pero, en gran medida, algo igual de importante que las elecciones vendrá después cuando se conozca al ganador, que a día de hoy cuando escribo estas palabras, apunta a que será Joseph Biden. ¿A qué me refiero con que vendrá algo igual de importante luego de las elecciones?

En toda democracia saludable, es crucial que las instituciones gocen de credibilidad. Es imprescindible que tanto el ganador como el perdedor de las elecciones acepte los resultados, sin incitar a la violencia ni clamar de forma irresponsable (y sin evidencia) que hubo fraude. De lo contrario, puede poner en jaque todo el andamiaje político e institucional de un país, minando la confianza de la sociedad en las instituciones que los representa. Y cuando la gente empieza a dudar con pocos o nulos fundamentos que las instituciones no velan por sus intereses, la gente es más propensa a comenzar a desmantelar la democracia. ¿Cómo está actuando actualmente Donald Trump?

Sin resultado oficial por el momento, Trump ya está dando indicios claros de que no aceptará su derrota. Ya está poniendo en tela de juicio todo el proceso electoral y ya está clamando a los cuatro vientos que ha sido víctima de fraude, con argumentos dudosos o francamente falsos y maliciosos. Todo apunta que Trump está dispuesto a usar y a incitar la violencia antes que a entregar el poder de forma pacífica. Actúa sin importarle un ápice que el país entero arderá con protestas violentas (escenario más que probable) o incluso derivar en lo más cercano que ha estado EE.UU de una nueva guerra civil (escenario, en teoría, mucho menos probable). Todo apunta a que Trump está dispuesto causar un terremoto político sin precedentes antes que ceder el poder de forma responsable.

Cualquier persona que me conozca sabrá que soy alguien sumamente crítico con el actuar del aún presidente estadounidense. A lo largo de su presidencia, Trump ha incitado a la violencia a lo largo y ancho de Estados Unidos. Parece regocijarse con el fanatismo que despierta entre su círculo de seguidores más leales. No, Trump no es el responsable del racismo en EE.UU, pero si es responsable que los racistas y xenófobos se sientan perfectamente cómodos discriminando, violentando e incluso matando a personas pertenecientes a minorías étnicas. Esto ha causado una división profunda entre la sociedad a la que representa y ha creado un clima político similar a la turbulenta (y vergonzosa) época de la segregación racial de los 60’s.

“Lo tenemos totalmente bajo control” o “prácticamente no afecta a nadie. Es algo asombroso” son solo algunas frases de su repertorio para referirse a la actual pandemia. Su nefasto manejo de la crisis le ha causado la muerte a más de doscientas mil personas, y Estados Unidos tiene más muertes y contagios que cualquier otro país en el mundo. Al final, todo indica que el venerado ídolo de masas caerá por su propia ineptitud y estupidez. La reelección, que hasta hace tan poco tiempo parecía algo asegurado, se le está escapando lenta y dolorosamente, fruto de ser incapaz de asumir que la pandemia vino a destruirle su castillo de naipes.