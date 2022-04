Cristianismo de basura

En alguna ocasión vino a Guatemala un empresario barcelonés. Después de pasar varios meses en nuestro país explorando algunos negocios que deseaba concretar, realizó algunas consideraciones que deberían estremecer a clérigos y pastores y a toda la población cristiana de Guatemala. El emprendedor catalán dijo que le había sorprendido mucho ver que los domingos todos los templos católicos y evangélicos se llenaban de feligreses fervorosos, igual en la capital que en la provincia. Eso no ocurría en su ciudad natal, en donde había poca afluencia de personas a las iglesias. Sin embargo, en Barcelona no veía los índices de violencia que había observado en Guatemala. No aparecían cuerpos de mujeres descuartizadas, ni tantas mujeres y niñas violadas. ¿Cómo esto podía ocurrir en un país cuyos habitantes en un 90 por ciento se declaraban cristianos, católicos o evangélicos? En su ciudad natal no había tantos cristianos confesos pero sí mayor respeto