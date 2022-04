El largo antecedente de la próxima elección

Por: Lionel Toriello

“Bueno fuera ser conservador si lo que estuviéramos conservando se pareciera a una República democrática moderna y no a una clica de ladrones del erario que está frustrando el ansia de progreso de la mayoría. Por eso, no es exacto caracterizar el talante del pueblo guatemalteco como conservador, sino, en todo caso, como moderado…”. Casimiro Mirón, un chapín que dice que, “como es chucho apaleado”, ya no “se lo baboseyan” tan fácilmente.