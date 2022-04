Anomalías, ilegalidades y fraudes en las elecciones a Rector en la Usac

No cabe duda de que el Pacto de Corruptos no solo ha cooptado a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por medio de sus funcionarios superiores, sino también lo ha hecho en algunas de sus facultades. Su penetración también es evidente en determinados colegios profesionales. Desde el inicio del proceso eleccionario para elegir al Rector de la máxima casa de estudios superiores del país, las planillas de oposición experimentamos una serie de limitaciones para inscribir a nuestros representantes. Grotesco fue el papel jugado por las autoridades de la Facultad de Ingeniería, en donde Decana y Secretario impidieron que nuestra planilla estudiantil de SOS Usac fuera inscrita. En los Colegios Profesionales, algunas de sus autoridades se comportaron de forma similar. Por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros no había nadie el día que la convocatoria del mismo marcaba su último día de recepción de planillas, curiosamente un domingo 20