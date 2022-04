Cuidado del planeta

Ser mamá es reinventar nuestra relación con nosotros mismos, con los otros y con la tierra. Es siendo mamá cuando más mamífera me he sentido. Y ha sido también al ejercer y practicar la maternidad que siento tan latente y viva mi relación con la tierra y con toda forma de vida, es ahora que veo la inmensa importancia de enseñar a los pequeños a amar el planeta y por ello empleo tiempo en ello. A la vez me pregunto cómo es que cuando era niña no existía asignatura para aprender a amar y conocer desde el amor el planeta que habitamos y a todos los seres en este. A pesar de no haber recibido educación medioambiental como asignatura, tuve la suerte de haber entablado amistad con Sister Kim, la bibliotecaria del colegio, y acompañarla por caminatas entre los árboles. A ella le debo en gran medida mi relación con