Guatemala: sitio de las bacanales constantes

Este es un país de constantes bacanales. En las antiguas Grecia y Roma, esas eran las fiestas en honor al dios Baco y se caracterizaban por el consumo descomunal de alcohol, comidas y realización de orgías. Fue un tipo de festines, al igual que las saturnales y las lupercales. Aunque formalmente prohibidas en el siglo XVII en Italia, sirvieron de base para los carnavales. Hoy diríamos que son sinónimos de los escándalos, de los festines donde las reglas son inexistentes y se vale de todo. Eran también el lugar de los rumores, donde estos corrían y se amplificaban. Espacios para la mezcla incontrolable de placeres y poder.

En analogía, el momento actual de Guatemala está representado por una constante bacanal. Se hace piñata de las instituciones, del presupuesto, de cuanta selección de funcionarios se pone a la vista. También integra el desenfreno de las elecciones y todo lo que gira a su alrededor. Espacios como la Presidencia y el Congreso son los organizadores de los ágapes. Ellos establecen lo que habrá en las mesas para la orgía continuada.

En el momento actual, entre el vasto menú, dos hechos son especialmente más atrayentes. Las negociaciones de la junta directiva del Congreso y el presupuesto general del año 2022. Ambos corren por el mismo carril, de una depende la otra. El cancerbero A. Rodríguez apela a su continuidad. Aunque su gestión es ampliamente cuestionada y en ocasiones se ha percibido que el propio Ejecutivo buscaría otras opciones, no tiene de dónde echar mano. Aunque las inquietudes electorales del 2023 han hecho su presencia y con ello se ha diezmado la conformación del bloque oficialista (quizás bancadas como Valor, Viva, Creo y Unionista tomen distancia), la chequera puede vencer la mayoría de las resistencias. He aquí una de las razones para vincular elección y presupuesto.

En ese festín, Arzú E. no tiene peso para ser el galán del momento. En el caso de M. Conde, mejor que siga siendo alfil y cercano, pero aún no ha hecho los puntos necesarios para ser considerado de la familia. S. Torres y F. Alejos siguen siendo convidados de honor al reparto del becerro.

Probar algo distinto no va con las bacanales; esos “festejos” tienen un propósito que no puede ni debe ponerse en duda con alguien que no sepa manejar el tablero de control, o bien pueda servir como operador de los vicios como sucede en la actualidad. De allí que el presupuesto es el gran incentivo para que los desenfrenos continúen y se amplíen los beneficios. El 2022 es el año para cerrar con broche de oro, para finalizar los pendientes que incluso la pandemia ha saboteado para su cumplimiento pleno.

No olvidemos que al agasajo descomunal y oscuro se suman otros invitados de ocasión, serviles y útiles para momentos claves, como J. Acevedo, algunos magistrados de las diversas cortes y, por supuesto, los actores de respaldo (los que aceitan y facilitan que las lupercales se lleven a cabo). Tampoco dejemos de tomar en cuenta que el año venidero hay otro momento que motiva la fiesta tenebrosa: la (re) elección de la fiscal general, que en lenguaje actual es igual a responsable que la bacanal tenga continuidad sin alteración a la vista.