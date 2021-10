Y vaya si no lo fuimos y lo somos. En el olvido de la justicia se quedaron decenas de crímenes cometidos en la década de 1980, en contra de profesionales humanistas cuyo pensamiento no encajaba en el marco político diseñado con extrema crueldad en esa época en Guatemala. Pero yo no voy a hablar de ese tema local, sino de la biografía del doctor Héctor Abad Gómez, un médico, colombiano, humanista ejemplar, cuyos valores personales de honradez, amor familiar, solidaridad y compromiso con su sociedad, tienen similitud de vida y muerte con la de muchos profesionales que fueron sacrificados por ser líderes en su medio y por pensar como humanistas, en el servicio a su comunidad.

‘El olvido que seremos’ es el título de la película reconocida como la mejor en el festival de San Sebastián el presente año y, cuando lo leí, esa misma noche, afanosa busqué en ‘Netflix’ su título y lo encontré. El argumento y trama son una interpretación de la novela con ese nombre, escrita por su hijo Héctor Abad Faciolince quien, 19 años después del crimen decidió sacarla a luz.

La mayoría de críticos la reconocen como el homenaje de un hijo a las grandes y pequeñas enseñanzas que, a través de su crecimiento, el padre y la madre lo van formando para ser un hombre bueno y correcto. Lo mismo inculcaron a sus hijas. Para mí, por ser guatemalteca, su desarrollo guarda un estrecho paralelismo con el de la vida de muchas familias dignas de la clase media, en la que dos profesionales trabajan arduamente por sacar adelante a su familia, motivados por sus ideales.

Es una película diferente, en la que las escenas de la vida familiar se llevan la mayor parte, para resaltar el papel del padre que también en el ámbito del hogar se posesiona como un guía de sabiduría, de costumbres, de convivencia con los demás, con el anhelo de que sus hijos fueran formados con los sólidos valores humanos. Retrata la vida en el Medellín de los años sesenta-setenta, época en la que realizó importantes proyectos de salud que mejoraron la vida de los colombianos. Fundó la escuela de salud pública y fue el principal impulsor de la primera campaña contra la polio. Impulsó el servicio a las comunidades, fundó un periódico universitario y fue columnista de opinión en tres diarios, dentro de muchos méritos más.

A raíz de sus denuncias abogando por el respeto a los derechos humanos de los colombianos, fue convertido en el blanco de varias organizaciones armadas. En agosto de 1987 lo asesinaron en el pasillo de un edificio, junto con un estudiante que lo acompañaba. Convertirse en un líder por méritos propios es una condición que inquieta al poder absolutista, tanto ayer como ahora.