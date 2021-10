Desgobierno: angustias campesinas

Se ciernen nuevas tempestades sobre la vida campesina. Los programas públicos en su apoyo realmente no existen. El Estado “destina” mil 946 quetzales al año, por familia campirana, para incentivar producción y “dotarles de alimentos”. Aquello, asumiendo que la totalidad del presupuesto del MAGA estuviese destinado a aquella tarea. Evidentemente no es así. La cuestión ha ido deteriorándose. El acceso a la tierra es un derecho negado. Tarea a cargo del Fondo de Tierras, que no tiene interés ni estrategia real frente al problema, tampoco dinero suficiente, salvo, claro está, para salarios y dietas. “Resuelve” con arrendamientos: 64 caballerías hasta junio. Una vergüenza. Un solo propietario agroindustrial posee aquella dimensión.

El presidente desarticuló la Secretaría de Asunto Agrarios. Así que no hay asistencia en caso de conflicto agrario. Una de las causas de la guerra interna. Ahora la Fiscala, en ese “quedar bien” con La Cañada y señoríos territoriales, luego de su ominosa e internacional declaratoria de corrupta y antidemocrática, hace guiño al agro y constituye Fiscalía en contra de la Usurpación. Delito que Arzú Irigoyen, a pedido de sus pares, transformó en agravada. Ya existen múltiples y espurias órdenes de captura en contra de campesinos por retorcidos procesos penales derivados de la tenencia de la tierra, para que la Fiscala refuerce la retorcida maniobra terrateniente. En cambio, nada dice sobre los ilegales desalojos de familias campesinas, ejecutados por gavillas armadas y transportadas en todoterreno: Rincón San Valentín, Dos Fuentes, Washington, Chiquiwistal y San José El Tesoro (Purulhá, Baja Verapaz), Chicoyoguito, Río Cristalino, Sapatá, Cubilgüitz y Chiux Tontem en Alta Verapaz y Aktela, Sierra Santa Cruz, Lívingston. Tampoco en el periodo de tan efectiva fiscala han avanzado las investigaciones sobre la desaparición forzada del pastor Carlos Enrique Coy y los crímenes de Abelardo Quej Ixim y Alfredo Tec (2020-21). En ninguno de aquellos casos la Fiscala ha presentado resultados. Conclusión: corruptela e impunidad para crimen y terratenientes, persecución para pueblos indígenas, campesinos y negación de históricos derechos. Ahora mismo se “anuncia legal” e ilegítimo desalojo de comunidad Palestina Chinebal en Izabal a pedido de Naturaceites. Suspendido de última hora.

Somos un país sin derecho agrario, al filo de la barbarie. Arribamos al bicentenario dando otra vuelta de tuerca al despojo. Sin espacio para legítimas demandas indígenas campesinas sobre tierra, agua y alimento. Bien hicieron kanjobales, quichés, q´eqchis, mam y millones más en agarrar bártulos e ir al norte de braceros. Acá no hay futuro: racismo, discriminación, Estado inexistente. Perseguidos por la “justicia”, ¡sin derechos!