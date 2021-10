Un mundo diplomáticamente inestable

Muy pocos tienen aún presente la salida del ejército norteamericano de Kabul, a pesar de que sus efectos colaterales están presentes, como lo demuestran las entrevistas hechas por el Congreso a los generales estadounidenses a cargo, que responsabilizan a la inteligencia por las incoherencias informes. Tampoco trascendieron o han sido comentadas las declaraciones del ministro británico de Defensa, “Ben Wallace, quien culpó al expresidente estadounidense Donald Trump de la situación actual en Afganistán porque, en su opinión, el acuerdo de paz diseñado por Washington en 2020 solo sirvió para dar impulso a los talibanes” (Heraldo, 16/8/2021). Menos se conoce sobre el acercamiento del presidente Putin hacia el gobierno instalado en Afganistán.

Petr Kozlov & Anna Rynda, BBC Rusia, Moscú (25/8/2021), comentan la agenda del embajador Dmitry Zhirnov, quien se reunió con un representante de los talibanes en las 48 horas posteriores a la toma del poder y dijo que no había visto evidencia de represalias o violencia. Además, el representante de Moscú en la ONU, Vassily Nebenzia, habló de un futuro brillante de reconciliación nacional, con la ley y el orden volviendo a las calles y del “fin de muchos años de derramamiento de sangre”. No obstante, a la fecha el Gobierno de Rusia no ha reconocido al gobierno talibán, que según expertos pretende ser parte de la ONU a corto plazo.

El presidente Biden tuvo un traspié peligroso al negociar a espaldas de Francia un pacto de cooperación con Australia, afectando un millonario contrato para adquirir submarinos por parte del Gobierno australiano. Provocando que Francia acusara a EE. UU. y a Australia de mentir. La nota de elPeriódico (22/9/2021) explica “que solo seis países —Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, India y Rusia— tienen submarinos de propulsión nuclear”.

En Asia también hay tensión por el vuelo de 56 aviones chinos en el área de defensa de Taiwán, ello agrega mayor tensión en las alicaídas relaciones entre China y Rusia con EE. UU., que rememoran los escenarios de la Guerra Fría (1947-1991).

Ann Wang, Reuters (5/10/2021), indica en su nota que hay quienes advierten que está “en riesgo la seguridad de toda la región. Tras las últimas incursiones, Japón señaló que, aunque espera que los dos países directamente involucrados resuelvan sus diferencias, monitorea la situación de cerca”. Aquí es donde resulta importante la alianza de EE. UU. con Australia.