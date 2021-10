“Todos los caminos llegan a Roma”

El encabezado hace referencia a un milenario refrán que exaltaba al poderoso Imperio romano, cuya infraestructura era tan poderosa que sus carreteras (más de 85 mil kilómetros) los mantenían conectados. En el contexto de esa época las vías servían para movilizar ejércitos, pero también para facilitar el comercio. En nuestra época sigue vigente el hecho de que sin un buen sistema de infraestructura el comercio no solo es más difícil, sino que a veces imposible. Contrario a una percepción simplista de la vida y de la economía, la infraestructura NO beneficia a los pudientes, sino precisamente a los más pobres y necesitados. En su libro The prosperity paradox, el profesor C. Christensen nos habla de historias de éxito de cómo los países más pobres salen adelante precisamente invirtiendo en generar mercados no existentes donde no hay consumo. Es decir que NO se puede salir adelante invirtiendo en productos/servicios existentes y que la gente no tiene los fondos para consumirlos. Por el contrario, si se invierte en infraestructura y acceso a los lugares más recónditos, la misma población encuentra y genera sus propios mercados e historias de éxito.

El mejor ejemplo descrito en el libro antes mencionado es el de la inversión en carreteras que EUA realizó en el siglo pasado, cuando sus números y condiciones de pobreza eran muy similares a los nuestros en este siglo. Cualquier quetzal invertido en infraestructura genera de inmediato un caudal de empleos directos en las personas que participan en la construcción, aparte de los indirectos generados para atender a los que de pronto tienen acceso a un ingreso fijo. Pero hay que sumarle todos los insumos necesarios para construir la infraestructura. Pero si el análisis se hace más profundo, existen antecedentes que al mejorar la infraestructura vial subió más del 50 por ciento la asistencia de niños a las escuelas primarias. Y las carreteras impactaron directamente reduciendo a la mitad el costo de movilizar una tonelada de cualquier producto. Es decir que la apertura de la red vial NO benefició a las grandes ciudades de la época, potencializó y “enriqueció” al área rural que estaba totalmente abandonada.

El Estado de Guatemala, pese a su mejora significativa en la recaudación tributaria, siempre tendrá un déficit de recursos para invertir en la infraestructura, no solo en la más lejana, porque tampoco tiene para invertir en la actual. En nuestro país se han reducido las áreas donde se pueden invertir los miles de millones de quetzales que los guatemaltecos tenemos ahorrados. El total de nuestra deuda pública es casi igual al total de nuestras reservas internacionales. Estamos como la persona que tiene una deuda de tarjeta de crédito pagando intereses altísimos, y sus ahorros los tiene en la chequera ganando nada. Debemos abrir de manera ordenada y transparente la inversión por parte de privados en la infraestructura, así los bancos deberán canalizar los fondos en inversión y NO en deuda pública que nunca nos sacará de la pobreza. La receta está clara, el tiempo es el adecuado, solo falta que empecemos a generar los “caminos que nos lleven a la Guatemala del futuro”.