Esclavos de Facebook

Todos fuimos víctimas. Nadie se salvó de la caída del imperio de Facebook (la compañía es dueña de Instagram y WhatsApp) el pasado lunes, por señales de interrupción en las rutas que conectan a las personas con la red social. Temas técnicos que pueden suceder, según expertos cibernéticos, pero que sorprenden viniendo de uno de los imperios tecnológicos que concentra a millones de personas en tres de las redes sociales más populares y que ocurren en medio de una polémica gigante que absorbe a la compañía. El tema va más allá del fallo de Facebook.

Vamos a ello.

Si usted cree en las coincidencias, deje de leer. Si considera que hay que ser crítico con lo que sucede y que una serie de sucesos, más que la coincidencia, tiene una explicación lógica, continúe. Estamos en la posición para criticar al imperio de Facebook porque somos usuarios de sus servicios. Recuerde que las redes sociales no son gratis. Usted paga a las redes con una moneda cada vez más cotizada: su información personal, que es utilizada por algoritmos programados para registrar su actividad y comprender su comportamiento en línea, una herramienta muy valiosa para las empresas que venden publicidad y productos. Esto no es conspiración, es la realidad. Pero, nuevamente, ese no es el punto central.

¿Por qué si cae el imperio de Facebook todos nos vemos afectados? Porque somos víctimas y a la vez hemos permitido —mea culpa, mea culpa— que una compañía crezca a tal punto de controlar puertos de información y comunicación que, sobre todo tras la pandemia por el coronavirus y en un mundo digitalizado, se han convertido en necesidades laborales y sociales. Y Facebook es el niño rebelde de la clase. La compañía acumula más escándalos que las mejores páginas de la farándula. Realicé una investigación para El País en la que cito los cuatro escándalos más catastróficos de Facebook, entre ellos Cambridge Analytica y las elecciones que le dieron la victoria a Trump. Puede leer la investigación aquí: https://elpais.com/retina/ 2020/10/14/tendencias/1602690941184063.html?rel=listaapoyo.

Pero el último escándalo es el que despierta sospechas. Y es que hace unos días Facebook ha estado envuelta en una polémica del tamaño de Goliat. Cito al diario El País (https://elpais.com/ economia/2021-10-05/la-garganta-profunda-de-facebook-la-compania-oculta-informacion-vital al-gobierno-de-ee-uu.html): “Frances Haugen, extrabajadora de la compañía (y que también ha laborado en Google y Pinterest), ha testificado ante los miembros del Senado estadounidense para denunciar que el algoritmo de la red social es nocivo para los niños y adolescentes y que la tecnológica incide a sabiendas en esas prácticas lesivas con un único objetivo: hacer más dinero”. Haugen filtró cientos de documentos que lo comprueban. Facebook vuelve a estar contra las cuerdas. Y en medio de la polémica, sus redes sociales fallan por más de seis horas.

Además del escándalo, hay otro asunto pendiente con Facebook. Hablamos ahora de dinero. En noviembre del año pasado, estuve reportando (https://elpais.com/tecnologia/2020-10-18/ monopolio-si-no-tal-vez-una-mirada-profunda-a-las-posibles-sanciones-contra-gafa.html) cómo el Congreso de Estados Unidos, tras un año de investigación, 1,3 millones de documentos y más de 300 entrevistas, determinó en su House Antitrust Report que Google, Apple, Facebook y Amazon habían incurrido en “prácticas monopolísticas” para dominar el mercado tecnológico en Occidente. Personalmente, creo que tanto Apple como Amazon pueden quedar fuera de la ecuación. Su crecimiento analizado desde una perspectiva económica no necesariamente podría ser tachado de práctica monopolística, sino más bien de jugada triunfadora en un tablero de ajedrez tecnológico.

Vamos con Google y Facebook. Y es que si antes los monopolios venían en barriles de petróleo y eran forjados en acero, ahora han cambiado de escenario y de productos. Del líquido negro han pasado a los datos personales en la web, y del ferrocarril a los aparatos inteligentes. No se puede hablar de las nuevas prácticas monopolísticas del siglo XXI en América sin hablar de Google ni de Facebook. Aunque yo, luego de consultar a múltiples fuentes expertas en el tema (https:// elpais.com/retina/2020/10/15/tendencias/1602775634_538011.html), prefiero definirlos como un

oligopolio, que es la situación del mercado en la que el número de vendedores es muy reducido, de manera que pocos controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si hubiera monopolio. Basta con comprender cómo funcionan ambas, Google y Facebook, para comprender que cumplen con los requisitos para ser consideradas oligopolios tecnológicos.

Pero el pecado no es enteramente de Facebook. Las políticas de competencia existentes y las leyes antimonopolio de Estados Unidos no son las adecuadas para supervisar a los gigantes tecnológicos, necesitan actualizarse. La Unión Europea lo ha comprendido un poco mejor. El tema es complejo, pero debemos estar informados y ser críticos, porque tanto usted como yo somos, según se vea, clientes, usuarios o esclavos de Facebook.