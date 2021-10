CSJ, camino de la Lista Engel

Los magistrados miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están haciendo todo lo posible (no escatiman esfuerzo) para ingresar a la Lista Engel de los Estados Unidos. Irán a acompañar a magistrados salvadoreños que ya tuvieron el deshonor de figurar en ella. Es solo cuestión de tiempo.

Por citar solo dos casos de entre muchos, señalo que estos magistrados jamás han querido levantar la inmunidad al corrupto diputado Felipe Alejos (ya en la Lista Engel) para que sea investigado y, en su caso, juzgado. El martes de la semana pasada, en una resolución contradictoria y absurda, la CSJ tomó un mismo documento como válido para investigar a elPeriódico, pero inválido para investigar por corrupción a la fiscal general, Consuelo Porras. En vez de ordenar que se investigue a la denunciada (la fiscal Porras) decidió que se investigue al denunciante (elPeriódico). A esos extremos llegamos ahora en nuestras cortes. La corrupción les nubla la vista a estos magistrados. Solo la recuperarán cuando figuren en la Lista Engel por corruptos e indeseables. Menudo susto el que algunos se llevarán.

Los hechos ocurrieron así: como testigo y posible candidato a colaborador eficaz, el abogado Marco Aurelio Alveño Hernández rindió una declaración en el Ministerio Público (MP) que incluía denuncias de que 1) desde el despacho superior del MP se hacían arreglos y manipulaciones a conveniencia de personas sujetas a investigación y/o persecución penal; 2) que el despacho de la fiscal Consuelo Porras compartía información sensible y privilegiada con el presidente Giammattei, en beneficio de terceros cercanos al mandatario; 3) que el secretario del MP, Ángel Pineda, a veces alertaba a quienes iban a ser capturados de los futuros allanamientos a sus casas; 4) que desde la cúpula del MP se prodigaban favores ilícitos por razones de conveniencia, amistad, tráfico de influencia e inclusive de dinero.

Por la importancia y trascendencia de la declaración, elPeriódico publicó la denuncia del abogado Alveño, antes de que, para salvar su vida, este huyera del país. Teniendo tremenda información, cualquier medio periodístico de un país civilizado y demócrata la hubiera difundido, sin reparos ni temores. Ante la publicación de prensa, el Capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, Acción Ciudadana, solicitó el retiro del derecho de antejuicio de la fiscal Porras.

Al conocer la solicitud de Acción Ciudadana, la CSJ decidió no levantar el derecho de antejuicio de la Fiscal por considerar que la publicación carece de sustento, validez y legitimidad. Inclusive puso en tela de juicio su existencia. Pero a la vez, la CSJ ordenó una investigación de elPeriódico por publicar el testimonio del abogado Alveño, argumentando que no debió divulgarse porque el expediente se encuentra en etapa de sumario. ¿En qué quedamos? ¿El documento existe o no; es legítimo o no? La resolución es una especie de contradictio in terminis. Un mismo documento es legítimo en un caso e ilegítimo en otro. Más que una resolución parece una broma de mal gusto. ¡Del carajo!

Ahora bien, la pretendida investigación de elPeriódico ordenada por la CSJ atenta contra la Constitución, que garantiza la libre emisión del pensamiento y el resguardo de las fuentes de información; viola convenios internacionales que por ser de derechos humanos están sobre la propia Constitución Política. La publicación realizada por elPeriódico es legítima porque se trata de un documento que le fue proporcionado al medio, el cual no fue robado. Con tantas filtraciones en la cúpula del MP, el documento pudo ser filtrado a terceros para que luego, después de pasar por varias manos, llegara a la redacción de elPeriódico, un medio reconocido nacional e internacionalmente por su capacidad de investigación y acuciosidad en su información.

Ante el atropello que lleva la resolución de la CSJ, de inmediato la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) salió en defensa de la libertad de prensa. También hay y seguirán habiendo por parte de entidades de prensa y de columnistas y medios independientes, entre ellos Prensa Libre, condenas de la aberrante resolución de la CSJ.

Los magistrados de la CSJ que se lucieron en la resolución al estilo de la Tremenda corte de los Tres Patines, que ya analizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, fueron Silvia Patricia Valdés, Nery Medina, Vitalina Orellana, Gustavo Dubón, Josué Baquiax, Sergio Pineda, Néctor de León, Noé Ventura, Benicia Contreras y Manuel Duarte. (Las magistradas Silvia García Molina y Eugenia Morales razonaron su voto considerando la decisión de “contradictoria”, porque el mismo documento es a la vez veraz y falso.) Veraz para investigar a elPeriódico y falso para investigar a la fiscal Porras.

A propósito de la integración de la actual CSJ, recuerdo que fue fruto de componendas políticas realizadas para comprar impunidad por parte de Manuel Baldizón, del partido Líder, y Roxana Baldetti, del Partido Patriota (dos personajes que guardan prisión, el primero en Estados Unidos y la segunda en Guatemala). Por ello, el currículum que exhiben gran parte de estos honorables magistrados tiene ya colas más largas que las de un dinosaurio. Entre tanto, el Congreso está empecinado en no elegir las nuevas cortes, no obstante que, desde hace mucho tiempo, venció ya el plazo para el que fueron electos los actuales magistrados. En buen chapín, digo que estos diputados son más tercos que una mula o, con más propiedad, más corruptos que Alí Babá.

En Washington ya trascendió que varios magistrados guatemaltecos están por ingresar a la Lista Engel. Es solo cuestión de tiempo. Hay que esperar para conocer cuántos magistrados serán de la CSJ y cuántos de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ya se barajan algunos nombres, sobre los cuales, por prudencia, mejor no especulo. Aconsejo mejor tener paciencia.

Aclaro que retirarle la visa a algún guatemalteco (encumbrado o de a pie) por considerar que su presencia es indeseable en Estados Unidos de ninguna forma es injerencia. Solo eso faltaba, que un país no tuviera el derecho de cancelar visas y anunciar públicamente las razones que invoca para ello en cada caso. En todo caso, injerencia es negarle a Estados Unidos su derecho elemental de cancelar visas, como pretenden tantos en Guatemala con más aserrín que sesos en la cabeza.

Es propio de los corruptos confundir el cebo con la manteca.