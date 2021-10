Sandra Torres, sus aliados del “Pacto de Corruptos” y una jueza oficiosa vuelven a la carga

Retorciendo y tergiversando en extremo el sentido de la Ley de Femicidio, Sandra Torres y los dirigentes de la narco cleptodictadura, que desde hace décadas han sentado sus reales en Guatemala, buscan enviarme a prisión.

En realidad, todo es parte de un entramado macabro, en el que se utiliza a las cortes y jueces advenedizos, para alcanzar sus propósitos demenciales con su característico pragmatismo pervertido. Guatemala tiene un sistema que responde al narco, a la corrupción y la impunidad, y que privilegia la justicia selectiva, de suerte que los “amigos y socios” son protegidos, mientras los “enemigos” perseguidos, sin que se respeten ni siquiera las formas del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Hace algunos años, con insensatez y sin sustento jurídico, Sandra Torres me abrió una causa por femicidio. Como resultado, asombrosamente, la jueza advenediza me impuso dos restricciones: que no me acercará a más de dos kilómetros de la susodicha y, que jamás, Sandra Torres fuese mencionada en ‘elPeriódico’. Una resolución claramente ilegal, pues la juzgadora ni siquiera tomó en cuenta lo que establece la Constitución y la ley específica en materia de Libertad de Expresión.

Respondí a la juzgadora, que la restricción de alejamiento era, además de ilegal, innecesaria, pues Sandra no irradia precisamente magnetismo y, más bien, causa temor incluso al más valiente, y que siempre guardaría una distancia más que prudente. Asimismo, que era imposible dejar de mencionar en las publicaciones de ‘elPeriódico’ a Sandra Torres, dado su enorme peso en la política nacional. De entrada, debido a la magnitud de su enorme caudal “anti-votos”, ha sido la principal electora a la Presidencia de la República en las últimas dos elecciones.

El Artículo 35 de la Constitución establece con claridad: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

Es decir que ni siquiera la Ley de Femicidio ni la disposición de la jueza pueden estar por encima de lo que manda la Constitución, como un derecho de todo ciudadano y los medios de prensa, por supuesto.

En aquella ocasión, la jueza hizo la finta de citarme a una audiencia debido a este caso, sin embargo, entre la primera y segunda vuelta de la última elección presidencial, Sandra Torres desistió del caso.

De la nada, la juzgadora ha abierto de nuevo, de manera arbitraria y oficiosamente, “espontáneamente” esta supuesta causa de femicidio que me abrió Sandra y me ha citado a audiencia este 25 de octubre. Su propósito es señalarme con la pena de desobediencia, por no respetar las restricciones ilegales que me impuso, y, por lo tanto, exigir una multa de Q500. A todas luces se trata de una ilegalidad, con la que la jueza pretende enviarme a la cárcel –para regocijo de la poderosa narco cleptocracia–, pues sabe que me voy a negar a reconocer este castigo espurio.

En el tercer considerando y los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Femicidio, se establece su alcance, y expresa que va orientado con exclusividad a dos circunstancias: a) que exista entre el hombre y la mujer una relación desigual de poder, y b) que dicha relación se dé única y exclusivamente, dentro de un ámbito público y privado. En conclusión, fuera de dichas circunstancias, es inaplicable dicha legislación, de allí la importancia de que, únicamente, se aplique y reivindique el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, dentro del marco de la discriminación positiva, cuando se establece el principio y requisito fundamental de la relación desigual de poder de un hombre sobre una mujer, dentro de un ámbito público y privado.

Es en la propia legislación especial de Femicidio, que se establece el concepto de relación desigual de poder, indicado en el Artículo 3, inciso g), que define que para que exista dicha relación, se hace necesaria la existencia de manifestaciones de control o dominio de un hombre sobre una mujer, que conlleven la sumisión y discriminación. En otras palabras, deberá de probarse en el proceso respectivo, que un hombre tiene controlada, dominada, sometida y a la vez, discriminada a una mujer. Estableciéndose, de conformidad con el principio constitucional de legalidad, la necesidad de comprobar la conjunción gramatical de la discriminación acumulado a la sumisión.

No basta solo con tener sometida a la mujer, sino que también, y a la vez, discriminada, para que se pueda establecer de conformidad con la propia ley especial, dicha relación desigual de poder.

El otro requisito ‘sine qua non’, que la propia legislación especial exige, es que dicha relación desigual de poder, se establezca dentro de un ámbito público o privado, siendo estos, dentro de una esfera conyugal, familiar, de pareja o exconvivencia (privado) o dentro de una esfera laboral, religiosa, educativa o social, que implique o haya implicado una convivencia, aunque sea mínima, entre ambos sujetos (público). En otras palabras, se deberá de probar que la relación desigual de poder (sometimiento y discriminación de la mujer), se haya producido dentro de una relación familiar o social, es decir, que el hombre y la mujer tengan o hayan mantenido una relación, vínculo o convivencia; descartando, todo hecho delictivo de la ley especial, cuando se dé entre hombre y mujer desconocidos entre sí, o que nunca se hayan encontrado dentro de un vínculo o convivencia social o marital y, menos aún, cuando no haya existido una intercomunicación personal.

Derivado de lo anterior, con suma facilidad y de conformidad con lo artículos 1, 2, y 3 de la propia legislación especial, para imputar y procesar penalmente a un sujeto activo de la ley, se hace necesario que se compruebe la participación delictiva, anteponiendo la relación desigual de poder y que la misma se haya dado dentro del ámbito público y privado. En el presente caso, es fácil establecer que, en ningún momento, entre la señora Sandra Torres y yo ha existido la relación desigual de poder aludida, ya que no se establecen los elementos referidos (Art. 3 inciso g) y, mucho menos, se ha tenido un vínculo público o privado como los descritos anteriormente (Art. 3 inciso b y c).

En conclusión, la jueza no me puede aplicar, de ninguna manera, la Ley de Femicidio, ya que es una ley muy inferior a la Ley de Emisión de Pensamiento, pero, sobre todo, ni siquiera se cumplen los requisitos o circunstancias establecidas en la ley referida en su primer párrafo.

Desde otra perspectiva, aún más importante, aplicar la Ley de Femicidio para callarme y perseguirme, viola de manera flagrante la Constitución de la República, específicamente la Ley de Emisión del Pensamiento, que en su Artículo 35, entre otros derechos fundamentales, garantiza la libertad de expresión sin censura previa de nadie. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece: “quienes están bajo la protección de la convención, tienen no solo el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por esta razón que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo de recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica).