Los dispensables

Cuando se pierde el piso se pierde la lógica, se deja de ver hacia atrás para entender el presente y pronosticar el futuro. La historia deja de ser relevante. Embriagados de poder, se sienten capaces de cambiar el curso de la historia para imponerse y perpetuarse. Cuando el poder nubla la mente, se opera en una órbita alejada de la realidad que fabrica un mundo paralelo en el que sus creadores se tornan todopoderosos, invencibles y dueños de la verdad. El horizonte se convierte en su propia fabricación: un futuro trazado por sí mismos en el que son incapaces de pronosticar el desenlace real y no el de su fantasiosa creación. ¿Qué pretende el presidente Alejandro Giammattei? ¿Salir ileso y cabalgando con su jinete al final de la historia como si nada pasó? Ya es demasiado tarde. Sus decisiones y acciones tendrán consecuencias que ni su círculo cercano ni él han logrado imaginar.

Es de esperarse que su círculo íntimo se mantenga firme en su postura y le jure fidelidad impenetrable; muchos de ellos son arquitectos de ese mundo fantástico. Así, le alientan a seguir adelante y a mantener el curso; la mayoría de ellos son conscientes de que si no lo hacen lo pierden todo. Para estos no hay marcha atrás, han pasado el punto de no retorno y perder lo ganado no es una opción. Intoxicados de poder, son incapaces de contextualizar que los logros alcanzados por el Pacto durante la administración del presidente Donald Trump y el desgobierno de Jimmy Morales fueron coyunturales y nada más. No son sostenibles en el tiempo. Para Trump, Guatemala es uno de los shithole countries que exportan “criminales” ilegalmente a su país. Trump y la administración del presidente Joe Biden tienen claro por qué la gente migra al norte. Saben que la corrupción y la impunidad de nuestros gobiernos hacen que los connacionales huyan. Ahora bien, mientras el “títere” de turno esté en sintonía con la agenda trazada o sea un aliado coyuntural, el espaldarazo del país más poderoso del mundo estará presente. Ya vivimos los efectos del lobby en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a cambio de favores políticos en favor de Trump. De estos está cargada la historia de la política exterior estadounidense. Así como los usan, así se los sacuden dependiendo de la coyuntura o el rumbo de su política exterior. Usualmente, esta cuenta con un fuerte apoyo bipartidista con escasas excepciones. El gran problema de Giammattei y su entorno es que no están en sintonía con la coyuntura y mucho menos alineados con la agenda trazada. Él y los suyos se han convertido en dispensables.

Para el correcto análisis de lo que podemos esperar para la región y, en especial, para Guatemala, debemos entender la manera de actuar del Gobierno estadounidense. Imaginemos un buque trasatlántico en el que cada giro es lento, incluso al detenerse. Los cambios abruptos, muchos de estos experimentados en la administración de un outsider como Trump, crearon un desorden que toma tiempo corregir. El Departamento de Estado está en fase de corrección; retomando el rumbo de su política exterior con el consenso bipartidista. En el tiempo transcurrido y el que aún falta por transcurrir mientras la información fluye entre las diferentes agencias, los envalentonados gobernantes como Giammattei perdieron el pudor y las formas. Se fueron con todo en contra del país más poderoso del mundo. Para él y su círculo cercano ya sabemos que no hay otra opción, pero para algunos de sus aliados, activos o pasivos, las consecuencias de su actuar no son una posibilidad. La confirmacion como subsecretario de Estado del exembajador Todd Robinson —a pesar del millonario gasto de guatemaltecos por lobistas en Washington para detener su nombramiento—, así como la exclusión de centroamericanos de la Fuerza de Tarea Anticorrupción, debiese dejar claro para cualquiera con dos dedos de frente lo que está por venir. Como bien dice Édgar Gutiérrez en la vecindad de estas páginas: “Estados Unidos seguirá escalando las presiones y ampliando los ámbitos de sanción”. Esto nos llevará al punto que los creadores del Pacto serán quienes propicien la caída de este. Hay que entender que los gringos siempre están dispuestos a un mal arreglo y lo prefieren ante un buen pleito; esto no lo entendió Giammattei, ni la fiscal general ni los magistrados de las Altas Cortes. Espero que los que más tenemos que perder —que somos los empresarios independientemente de si estamos organizados o no, en la formalidad o en la informalidad o cualquiera que sea nuestra actividad— entendamos que nuestra economía sucumbe en el aislamiento. El norte va a responder, y lo hará en la medida en la que nos empeñemos en apadrinar un sistema que pone en riesgo la seguridad nacional de su país. No nos convirtamos en dispensables.