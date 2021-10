La privatización: la piñata de los bienes públicos

El Estado de Guatemala ha sufrido durante su historia una depredación de sus bienes. No solamente inducidos desde el exterior, sino especialmente a lo interno. Lo anterior, desde el cercenamiento de su territorio, mucho más amplio que el actual, en el que sobresalen las pérdidas de los territorios que conformaban Guatemala, como Chiapas y el Soconusco, hasta Belice o British Honduras, como era conocido en los mapas antiguos. Y la rapiña continúa hasta hoy. Hace algunos años, miembros del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) visitamos el proyecto privado de la construcción de la autopista denominada VAS. En ese momento, dicha autopista estaba terminada y conectada desde las inmediaciones de la entrada al Parque de las Naciones Unidas, pasando por Villa Nueva y San Miguel Petapa. Fuimos atendidos, muy cortésmente, por personeros de dicha empresa, liderados por el arquitecto Eduardo Aguirre Cantero. Nos explicó que dicho emprendimiento había sido hecho enteramente con fondos privados, y que además de comprar tierras para hacerlo, tuvieron que negociar puentes y pasos especiales para no cerrarles totalmente el paso a los habitantes de las comunidades lugareñas. Hasta allí no tenía muchos cuestionamientos, pues me parece que dentro de la lógica de funcionamiento del sistema capitalista imperante lo anterior era totalmente válido, en el sentido de que una inversión privada busca naturalmente un retorno a su inversión, expresada en ganancias, lo cual se lograba cobrando el peaje en dicho emprendimiento por su uso. Hoy día sabemos que Tu Muni ha construido un paso a desnivel que comunica arterias públicas, es decir, construidas con recursos provenientes de los impuestos municipales que comunica con la VAS, como también lo hace la CA-9 Sur a la altura mencionada del Parque de las Naciones Unidas. La CA-9 fue construida con recursos del Estado. A mí me parece que el Estado de Guatemala y Tu Muni deben cobrarle a la VAS por cada vehículo que sale de una vía pública hacia una vía privada. Lo anterior, porque le suministra clientes que no fueran posibles sin la existencia de las inversiones públicas que las conectan con la vía privada. De lo anterior, inclusive he consultado con colegas economistas de diferentes signos ideológicos y no he obtenido respuestas contundentes. Otra noticia que nos alerta que la privatización de los bienes públicos continúa a ultranza es el caso de la vía férrea, que le fue entregada por Álvaro Arzú a Ferrovías de Guatemala y de la cual supuestamente el Estado es el propietario mayoritario. Otra es la intentona de privatización de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal.