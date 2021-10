Entrevista a un fantasma

¿Cuándo nos jodieron, Gutierritos? Nacemos dignos pero no libres. Vivimos, morimos y nos entierran en un sistema que tiene dueño, sin que el Estado con la tasa impositiva más baja del mundo cumpla su función social de satisfacer las necesidades humanas básicas. El Estado sin impuestos es invisible.

¿Cuál es el rumbo del país? No tiene. Hace 200 años se resisten al cambio, la independencia la ven desde la perspectiva actual, en esa época la modernidad era la yunta de bueyes. La inestabilidad política empezó de inmediato y continúa, dándonos la élite el mismo trato con derecho de pernada. La revolución de 1871 se desperdició, la de 1944 fue sepultada en 1954, la insurgencia de 1960 terminó en 1996 con el circo de los acuerdos de paz y la democracia de cartón en manos de los corruptos, volviendo el país fábrica de pobres y nuevos ricos, sustituyendo el cinismo a la ideología. Dejen en paz a los próceres…

¿Se aprendió alguna lección? Los que la aprendieron se murieron. La lógica de la juventud tiene una visión diferente de la vida, reticente a enredarse en el pasado. El futuro es hoy, el cambio lo impone la inteligencia artificial evolucionada, el blockchain, la computación cuántica, la banda 7G. El pasado es una referencia, no la base del porvenir. Mientras la ciencia y su aplicación, la tecnología, revierten la edad de 80 a 20 años, algunos siguen obsesionados bailando con el socialismo, ignorando que fue concebido por Engels y Marx como una consecuencia del desarrollo, no un método para alcanzarlo. Degradado y pervertido se volvió delirante, igual que el capitalismo salvaje, causantes ambos de errores y horrores históricos. La democracia solo funciona en países desarrollados, en periféricos como el nuestro es una dictadura de la corrupción, perpetuando la sociedad estática sin ideología, sustancia de la política. Oponiéndose con criterio provinciano a modernizar el Estado, exhibiendo una vertiente sádica, propia de mediocres sin linaje político.

¿Hay alguna oportunidad? La revolución tecnológica y su evolución. Reformar el modelo educativo con acceso a internet de velocidad única gratis. Enfocando la educación superior en especialidades requeridas a nivel internacional y local, con universidades tecnológicas autónomas gratuitas en los cuatro puntos cardinales, tomando de referencia el modelo alemán o japonés. Es urgente la reingeniería del Estado, si el poder arbitrario lo impide hay que imponerla, tirando los formalismos a la basura…

¿Riesgos y amenazas? La explosión demográfica, la ignorancia, la pobreza, el crimen organizado, la corrupción y codicia de las élites arrogantes, sin imaginación ni sensibilidad para admitir la realidad. Aferradas a pasiones de todo tipo, mantienen el statu quo sin entender que la prosperidad de pocos es la amargura de muchos y es tiempo de terminar con pugnas estériles. En vez de resistir el cambio deberían abanderarlo o sucumbirán, la tecnología volvió obsoleto el sistema económico-político tradicional, sin olvidar el peligro del islam, una religión beligerante al acecho de un pueblo pasivo y desmoralizado que será presa fácil, llevándose de corbata a míster Sam si se descuida…

¿Estamos en un callejón sin salida? No existe voluntad de un cambio real, solo el discurso, para los dirigentes perdularios los valores sociales y cardinales son relativos. Desfigurando el concepto de nación impulsan el Estado plurinacional como panacea sin serlo, con el riesgo de una balcanización, un análisis mínimo lo detecta. En México, los dirigentes indígenas primero son mexicanos, luego aztecas, mayas, etc. Aquí, primero son mayas, etc., luego guatemaltecos. La Constitución Política de la República protege a todos con los mismos derechos y obligaciones, ante la ley somos iguales. Además de cumplirla se deben diseñar políticas definidas, fortaleciendo el desarrollo integral de la nación, respetar las tradiciones ancestrales y la pluralidad de ideas, sin fragmentar el Estado ni destruirlo, recuperando su razón de ser, restableciendo el progreso, la justicia y paz social. Amén.