En un acontecimiento reciente en el aeropuerto de la Ciudad de México, quedaron demostrados los dos lados de la moneda en relación con el uso de la mascarilla como protección contra el contagio de la COVID-19. Un reconocido político mexicano fue fuertemente abucheado, e invitado a salir de las instalaciones cuando la concurrencia en ese lugar descubrió que no tenía puesta la mascarilla. Entre gritos de “¡fuera, fuera, fuera!” y acusaciones de abuso de autoridad y corrupción, el referido político solo atinó a publicar, horas después en sus redes sociales, que el uso de “cubrebocas no es obligatorio en México”, para justificar su envalentonada y desafiante actitud de ese día. Aunque este diputado pudiera tener razón en cuanto a la no existencia de una obligación legal de usar mascarilla en México, resulta que más allá de las leyes que se inventan diputados como este, existen también obligaciones para con las demás personas que no están escritas en ningún lado y que todo mundo reconoce como válidas. No en balde ha sobrevivido hasta estos días el dicho romano que reza: “Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos”; esto es, respetar los usos, costumbres y tradiciones que las demás personas observan de manera voluntaria y que esperan, en reciprocidad, los demás también cumplan.

Tristemente, de este lado del Suchiate también “se cantan bien las rancheras”; la poca evidencia disponible al respecto indica que el uso de la mascarilla ha venido disminuyendo con el paso del tiempo. Aunque dista de ser un indicador perfecto, como tantos otros indicadores en cuestiones relativas a la pandemia, el indicador que publica el Ministerio de Economía en su Informe Económico Semanal en relación con el uso de la mascarilla demuestra que su uso ha caído desde niveles cercanos al 100 por ciento un año atrás a niveles cercanos al 85 por ciento en la actualidad. Un comportamiento que pone en riesgo a quienes no la utilizan y a quienes los rodean. Un estudio llevado a cabo Bangladesh, que involucró a 600 poblados y cerca de 350 mil personas expuestas a la variante alfa, demostró que el uso de mascarillas, sobre todo las de tipo quirúrgico, reducen la prevalencia de síntomas de COVID-19 en cerca de 35 por ciento de los casos en personas mayores de 60 años y cerca de 23 por ciento entre quienes se encuentran entre 50 y 60 años de edad. Porcentajes que seguramente son más altos ahora, con la contagiosa variante delta. Usar mascarilla resulta molesto, mucho más después de casi dos años de estar en esta situación; sin embargo, la pandemia está lejos de ser superada y sigue siendo necesario extremar los cuidados. Las molestias asociadas a usar la mascarilla son, tal vez, el menor precio que puede pagarse para afrontar la pandemia sin recurrir a medidas restrictivas extremas.