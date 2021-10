Se ha cumplido con todos los requisitos

Me he visto afectado en mi reputación y honorabilidad como consecuencia de haber sido referido como un testaferro y por relacionarme o vincularme con Roxana Baldetti Elías, o la Gruesa, como la denomina elPeriódico; Mariano Paz, a quien elPeriódico refiere como el esposo oficial de Baldetti; Gisela Lainfiesta y con perversas prácticas, como la visita a night clubs y la práctica de tiro, en el artículo titulado La Gruesa no ha dejado los negocios y opera por medio de testaferros, publicado por elPeriódico el domingo 26 de septiembre de 2021 en su sección denominada elPeladero y difundido en sus redes sociales.

De manera respetuosa, pero muy categórica, es importante indicarles que soy una persona proba que por muchos años he trabajado e invertido en Guatemala de manera ardua y honrada, lo cual me ha permitido desarrollar un patrimonio honesto. Asimismo, manifiesto que llevo más de 25 años en el desarrollo inmobiliario. Represento empresas en Guatemala, las cuales cumplen con todas sus obligaciones y soy presidente de la entidad denominada Accion LTD Corp., la cual no ha participado en ninguna relación con el Estado de Guatemala y tampoco posee cuenta bancaria abierta, dado que no se utiliza para transacciones dinerarias. Soy una persona con principios morales y éticos, por lo cual puedo afirmar rotundamente que nunca he visitado un club nocturno ni he practicado tiro o disparado un arma, ya que estoy contra el uso de estas.

Adicionalmente, es importante aclarar que la señora Gisela Lainfiesta no es tesorera de ninguna de las empresas que yo presido. Asimismo, es trascendental recordar que elPeriódico publicó una aclaración el 12 de junio de 2021 por una publicación en la cual afirma que mi representada, la entidad condominio Arcángel Miguel, Sociedad Anónima, como propietaria del edificio Arcángel Miguel, vendió un apartamento al señor viceministro de Comunicaciones, Rodolfo José Letona Montoya, lo cual es falso. No obstante, elPeriódico insiste en afirmar que yo, Adian F. Ettinger, he vendido apartamentos en el edificio Arcángel Miguel en “mensualidades y de forma poco ortodoxa a políticos y funcionarios”, lo cual es falso, toda vez que mi representada no ha vendido un solo apartamento del referido edificio.

Manifiesto que no conozco ni tengo relación con la señora Roxana Baldetti, a quien elPeriódico denomina la Gruesa. Tampoco conozco al señor Mariano Paz ni a los señores Armando Paniagua, Leonel Rodríguez, Emilia Ayuso o a cualquier colaborador de ellos, como lo ha citado elPeriódico.

Declaro enérgicamente que no he prestado mi nombre ni el de las entidades que represento para comprar bienes bajo la administración de la Senabed. Es fundamental advertir que ni yo ni ninguna de las entidades que represento hemos comprado algún bien mueble o inmueble a la Senabed. Asimismo, manifiesto que para poder rentar a la Senabed se ha cumplido con todos los requisitos y los procesos que la ley de la materia requiere. Las rentas son fijadas por el ente correspondiente y, por lo tanto, no tengo la facultad de poder fijar montos.

No obstante lo anterior, la publicación realizada por elPeriódico el 26 de septiembre de 2021 se refiere a mi persona como un testaferro que puede ser la llave a muchas propiedades, casas, fincas, apartamentos y caletas que la Fiscalía contra la Impunidad y el Ministerio Público no han encontrado, lo cual no solo genera un descrédito a mi persona, sino el menosprecio de la sociedad.

De lo manifestado anteriormente, en caso aplique, se tiene la documentación y respaldo correspondiente.