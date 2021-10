¿Por qué subdesarrollados? (III Parte)

Esta es una pregunta a la que una gran cantidad de personas dan soluciones. El problema radica en que la administración del Estado piensa que ese trabajo es semejante al que realizan los empresarios, los funcionarios públicos, los alcaldes y los gobernadores.

Si bien se destaca un líder para realizar ese trabajo, la realidad es que primero debe establecerse en qué consiste lo que se quiere lograr y luego determinar cuál es el camino a seguir para obtenerlo. El primer paso es tener claro el objetivo que se quiere lograr y simultáneamente buscar quiénes formarán parte del equipo para hacerlo. Es evidente que siguiendo el comportamiento de los gobernantes de los últimos 200 años todo seguirá siendo un camino hacia la servidumbre y la desesperación de un pueblo que tiene gran parte de su población viviendo en pobreza y pobreza extrema, que llamamos miseria.

Si hacemos un análisis de lo que se vive actualmente, nos encontramos que quienes ejercen los cargos públicos no tienen un programa con metas y objetivos trimestrales, anuales y de por lo menos 20 años.

Quienes llegan al electorado tienen que priorizar sus esfuerzos en ser buenos candidatos, como hablar bonito, hacer ofertas de bienestar y de obras físicas que impresionen al votante, más que en ser competentes. Recuerdo que cuando me tocó, como Presidente de la Cámara de la Libre Empresa, realizar los tres Debates Presidenciales en el Hotel Camino Real, en el año 1985, contábamos con el apoyo de tres canales de televisión: 3, 7 y 11. Asistían más de mil personas: en el último evento había ocho candidatos con sus vicepresidentes, quedando en el siguiente orden, según el número de votos: Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Jorge Carpio Nicolle, Mario Sandoval Alarcón, Jorge Antonio Serrano Elías, Mario David García Velásquez, Alejandro Maldonado Aguirre, Leonel Sisniega Otero, Mario Solórzano Martínez. Sin embargo, destacó como orador desde el principio, presentando brillantemente sus buenas intenciones, quien ganó la presidencia, el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo.

En las siguientes elecciones fue electo presidente el ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías y en este siglo el Congreso nombró presidente por seis meses al Lic. Alejandro Maldonado Aguirre.

Hemos tenido entre los presidentes a buenas personas, oradores con deseos e ideas para gobernar, pero lastimosamente no hemos tenido ni uno solo que presente un programa de desarrollo. No me refiero a obras públicas, sino a lo que considero principal, la preparación de personas para el futuro. Es decir, no ha habido una visión clara y definida con programas para eliminar la miseria en que vive gran parte de nuestra población, como tampoco la ha habido en Latinoamérica.

Los candidatos venden la construcción de proyectos materiales, es decir, las obras públicas; hablan de elevar el nivel educativo, la sanidad, la alimentación, etc., pero no tienen ni la menor idea de cómo proponer la manera de hacerlo.

El Gobierno se pierde en el sistema parlamentario, con ideas para pueblos y dirigentes sin preparación, que inclusive mantienen la idea arcaica de que pueden ser diputados los analfabetas, cuando deberían serlo profesionales mayores de 60 años. Hay 160 diputados, siendo suficientes 40, cinco por región, 2 abogados, 2 financieros y 1 con carrera técnica. Las personas podrían votar desde un celular provisto por el Estado, sellado para que solo él sepa su número y pueda ver si su voto estuvo bien puesto.