Los hallazgos fueron desvanecidos

Identificamos información incorrecta en la nota Presunta malversación, publicada el domingo 26 de septiembre de 2021 en la sección elPeladero, sobre las frases “acaban de recibir estos días multas y hallazgos por más de Q6 millones por parte de la CGC, debido a la malversación de fondos del Estado que se dio en el programa de subsidios para enfrentar la pandemia del coronavirus” y “el presunto hoyo asciende a más de Q40 millones, por lo que los ministros han decidido pagar las multas urgentemente a la Contraloría, para que el proceso no llegue al MP”. No he sido notificado de ninguna sanción que implique el pago de una multa impuesta por la Contraloría y nunca he cometido el delito de malversación de fondos. En efecto, recibimos notificación de posibles hallazgos; sin embargo, todos fueron desvanecidos, por lo que no existió ninguna sanción económica.

En cuanto a la frase “resulta que en el famoso programa de apoyo presuntamente incluyeron a un gran número de menores de edad y fallecidos para cobrar los Q75 diarios que daban los ministerios”, es importante recordar que el rol del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el marco del Fondo de Protección al Empleo, se circunscribía a la suspensión de contratos de trabajo mientras estuviera vigente el estado de calamidad pública que concluyó el 30 de septiembre de 2020 y que eran los empleadores quienes enviaron sus solicitudes de suspensión detallando el listado de trabajadores.