La dignidad más allá de cualquier incertidumbre

Cada vez que en estos días escuchamos “¡a saber qué va a pasar!”, un cierto desasosiego se instala. Pero ese lugar de “no saber” puede resultar un espacio de creatividad, resistencia, movimiento, transformación. Los cambios sociales ocurridos en la historia no se han generado en la quietud de las certezas absolutas, más bien han sido resultado de búsquedas, de toma de conciencia y decisiones para la acción articulada.

El contexto generado por la pandemia del COVID-19 ha condenado a ese desasosiego a familiares de las personas que requieren hospitalización, por esta o por cualquier otra enfermedad, quienes son literalmente secuestradas por un sistema de salud atravesado inescrupulosamente por la corrupción, cuyas directrices carecen de empatía hacia el dolor humano y de lógicas para resguardar la vida y la dignidad.

Para la mayoría de la población, la incertidumbre resulta compañera inseparable, sobre todo si su color de piel es más oscuro, si es de alguna nación originaria, si habita un territorio amenazado por el despojo o por la precariedad de condiciones, o si el ejercicio de su sexualidad es disidente de la norma impuesta.

La incertidumbre es plato diario en la mesa de las cientos y miles de familias condenadas a la pobreza como efecto de la acción depredadora de las élites económicas, políticas y militares; la viven miles de mujeres, jóvenes y niñas sexualizadas y amenazadas en las calles o caminos, muchas veces por sus propios entornos, y también por actores del crimen organizado o el narcotráfico coludidos con autoridades locales o centrales. La juventud, criminalizada por la potencialidad transformadora de su energía, vive un presente en donde se le niega la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa, desde procesos educativos que le enseñen a pensar y no a memorizar verborreas convenientes a los poderes establecidos, como la del “bicentenario” de la vergüenza. Privada de posibilidades materiales y emocionales, es la juventud la que engrosa las caravanas migrantes con sus incertidumbres a cuestas.

Miles de familias que tienen uno o varios familiares desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la guerra interna viven con la incertidumbre de lo sucedido a sus seres amados y reclaman su derecho a saber.

Generan incertidumbre las “altas” cortes del país, nombradas a dedo para garantizar impunidad a corruptos y genocidas. Encarcelan liderazgos comunitarios que defienden sus territorios de la voracidad de empresas extractivas y castigan a las pocas juezas y jueces comprometidos noblemente en su responsabilidad de hacer justicia, sin retorcer las “leyes”.

Es importante saber y conocer la historia para no dar pasos de ciego y reciclar instituciones y procesos que generan ficciones de cambio, para que nada cambie. No hay garantías para nuestro andar y así hemos aprendido a resguardar la dignidad. Aunque no haya caminos certeros para transformar, siempre está el vínculo que generamos para encontrarnos y avanzar un paso a la vez. Es lo que tenemos, que no es poco, y ¡tiene horizonte!