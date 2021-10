Infraestructura y el costo de no tomar decisiones

La necesidad de más y mejor infraestructura, no solo en Guatemala, sino en la mayoría de los países en el mundo, queda más y más en evidencia conforme pasan los días. La crisis de puertos en numerosos países; la reparación de más de 30 mil kilómetros de carreteras y 10 mil puentes que se promueve en EE. UU. a través del plan de infraestructura de 2 trillones de dólares; los racionamientos de energía en Europa y en China; y muchos otros ejemplos que están en las noticias todos los días. En Guatemala, la necesidad de construir unos 40 mil kilómetros nuevos de carreteras, principalmente en el área rural, o el estado completamente destrozado de la autopista entre Puerto Quetzal y Escuintla, evidencian que el modelo existente para desarrollo de la infraestructura no funciona, y que cada día que pasa sin abordar el tema con la responsabilidad y liderazgo del caso, el costo de vida sube exponencialmente para toda la población.

Y por el incremento de costos no me refiero únicamente al impacto que tiene la inflación en los materiales que se necesitan para construir estas obras, sino al costo que tiene el que una persona no pueda llegar a un hospital porque no hay carreteras o el que generar trabajos en industrias exportadoras sea muy difícil porque el costo de exportar productos es prohibitivamente caro por la falta de redes de autopistas modernas. Cada día que pasa sin tomar decisiones para desarrollar infraestructura tiene un costo. Tiene un costo muy alto y generalmente lo paga la población. Adicionalmente a los costos para la economía en general, reparar una carretera o un puente dañado más tarde de lo que tocaba, es exponencialmente más caro conforme pasa el tiempo, porque el deterioro que estos activos sufren crece en la medida que no se reparan a tiempo. Es como pretender que si tengo gripe y no me cuido, y esto se transforma en pulmonía, mi tratamiento costará igual y el tiempo de recuperación será el mismo.

En el caso de la infraestructura, ese liderazgo y responsabilidad de hacer que las cosas pasen generalmente recae en las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, y cada día que pasa sin que se tomen estas decisiones tiene un costo. Un costo muy, muy alto. Guatemala no es la excepción. El no invertir tan solo un 1% más del PIB en infraestructura por 5 años sostenidos cuesta que la pobreza extrema no se reduzca en un 5%. El costo que no se apruebe la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial, es que no se generen más de 60 mil nuevos empleos directos al año y muchos miles más indirectos, que se dejen de invertir unos 25 mil millones de quetzales al año a través de un modelo que evitaría que el Estado lo tenga que erogar, y que se modernice y transparente un sector tan crítico para el desarrollo, pero tan corrupto e ineficiente históricamente. Adicionalmente, el 6 de octubre se cumplen tres años desde que llegó al Legislativo la iniciativa de ley para construir la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, a través de la modalidad de alianzas público-privadas, en donde el consorcio ganador presentó una oferta extremadamente competitiva y beneficiosa para la competitividad del país y para los municipios y poblados de la zona. El costo de no haber tomado la decisión de aprobarla es que el proyecto ya estaría inaugurado, el modelo de las APP ya hubiera florecido, y se hubieran generado miles de empleos que hoy no existen. Hoy, sin esta obra, es una utopía pensar que vendrán más proyectos a través de esta modalidad. Pese a que esos costos ya los pagamos los guatemaltecos, cada día que pasa se siguen acumulando, por lo que no es tarde para tomar las decisiones que se necesitan.