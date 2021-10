El 1 de octubre se celebra anualmente el Día del Niño en Guatemala y para que no pase desapercibida esta fecha creo que es importante hablar sobre el tema. Al igual que con el Bicentenario, podríamos decir que no hay nada que celebrar en el país respecto a la niñez. Desde marzo de 2020, los niños y niñas no han podido pisar su salón de clases atrapados en una burbuja con demasiadas deficiencias para poder seguir con la educación desde casa. Si bien la clase privilegiada puede darse el lujo de recibir clases virtuales, el sector público predominante en este país se ha visto con grandes obstáculos para tener la oportunidad de prepararse en el estudio. Fueron un total desastre las guías hechas por el Mineduc, un ministerio en el que bien se sabe domina el nepotismo.

Deberían preocuparse por un seguro regreso a clases, más temprano que tarde, priorizando la salud mental y física de los menores y, sobre todo, mejorar la educación presencial que se tenía a inicios del año pasado. No podemos seguir con una educación de plástico donde no se puede comprobar si un estudiante hace trampa o no. Hay que tomar el ejemplo de nuestro enorme vecino México o el de muchos países de Latinoamérica, que ya regresaron a clases presenciales entendiendo que no se puede seguir con la virtualidad para siempre y todas las deficiencias que esta trae. Ni siquiera se han podido evaluar a las promociones de graduandos de los dos últimos años para corroborar si vamos o no en buen camino. Debemos ponernos en el lugar de los niños y niñas de Guatemala, ya que estos son el futuro del país.