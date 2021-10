Compadrazgos

Una jefa de recursos humanos de una importante empresa me contó que había dos puestos administrativos disponibles, así que convocó a oposiciones para examinar a los candidatos. El día de las entrevistas, un alto mando le pasó un papel con dos nombres escritos advirtiéndole que debía escogerlos por órdenes del director. ¿Entonces suspendemos las entrevistas?, preguntó. No, usted hágalas, pero escójalos a ellos, fue la respuesta. Y así lo hizo, aunque no llenaban el perfil. Al parecer, eran favores que el director debía o hacía a dos amigos suyos dándoles empleo a sus hijos.

Un conocido mío trabaja como analista en un Ministerio de gobierno, está en la escala más baja de la estructura. Está saturado de trabajo, porque en las instancias superiores todo camina con atraso, pero los resultados los exigen para ayer y no para mañana. Su jefe, y el jefe de su jefe, fueron nombrados a dedo desde arriba y son ambos incompetentes a morir. Es la tercera vez en año y medio que los cambian, y esta dinámica se repite así a través de los años. Mi amigo, para poder suplir las deficiencias de ellos, debe a menudo trabajar durante el fin de semana sin que esto cuente como horas extras. Está a punto de tirar la toalla. Está rodeado de personas incompetentes, pero la cosa parece ser exactamente igual en un 75 por ciento del personal de todos los Ministerios.

Un colega psicólogo trabaja para una ONG que presta servicios a una unidad gubernamental que se ocupa de los migrantes que los Estados Unidos expulsan hacia Guatemala. Pero no se dan abasto. Él y su grupo de colaboradores son exigidos como peones asalariados del Ministerio, cuando su misión es tan solo la de apoyar en lugar de ejecutar el trabajo del personal ministerial que se muestra absolutamente incapaz. Sus superiores inmediatos han sido nombrados a dedo y no tienen la menor idea ni la preparación para saber cómo funcionan las cosas. Mi amigo se la pasa haciendo informes estadísticos burocráticos en lugar de trabajar directamente con los migrantes, la que sería su verdadera función. Está hasta la coronilla, pero eso es lo que hay, y si no te gusta, pues jódete.

Así marcha todo en el país. En todos los niveles, tanto privados y públicos, como económicos y políticos, somos una república de caricatura que funciona a base de dedazos, compadrazgos, amiguismos, enchufes, servilismos, mediocridad y favoritismos. ¿Y qué hacer con las directivas que vienen de arriba? Pues como en tiempos de la Colonia con respecto a España, “se acatan, pero no se cumplen”. Bajo tales circunstancias, no se puede esperar demasiado de ningún cambio político por más bien intencionado que sea. Las prácticas, los hábitos, las tradiciones, las costumbres, la cultura misma, no hay ni dios que las cambie. Tamos, pues, bien fregados.