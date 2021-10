No al presupuesto piñata y criminal

Por si te hacían falta evidencias de que los impuestos y el presupuesto del Estado son formas de transferir riqueza de las personas no organizadas en la sociedad hacia los grupos de personas organizadas; si no te parecía evidente que los impuestos y el presupuesto son formas de transferir recursos del sector productivo de la economía al sector improductivo, entérate de que el Mineduc y J. Acevedo han negociado en secreto aumentos de sueldos por unos Q2.2 millardos.

Si no has visto las evidencias de que el presupuesto del Estado (del que viven legal e ilegalmente miles y miles de políticos y burócratas y del que se alimentan centenares de intereses particulares) te está empobreciendo, entérate de que para mantener aquel cálculo de costes debes Q11 mil 73 y que esa deuda —en la que te han metido sin preguntarte— podría subir a Q12 mil 426 si se aprueba el presupuesto que discuten los diputados. Ese dinero lo debes, aunque no tengas trabajo.

El presupuesto piñata para 2022 no debe ser aprobado.

En ese presupuesto de malhechores, presentado por el ministro González Ricci, Q68 de cada Q100 van a gastos de funcionamiento que incluyen plazas para fantasmas, seguros médicos privados para los “pipoldermos”, gasolina, comida y otras canonjías para ellos. Q14 de cada Q100 son para pagar deudas (con el dinero que te quitan de impuestos) y no te engañes con eso de que Q18 de cada Q100 son para “inversión”. La inversión implica la búsqueda de ganancias y ese es un fenómeno ajeno al sector coercitivo de la economía.

Sabiamente, Thomas Sowell escribió: “Algunas personas actúan como si la respuesta a cada problema es poner más dinero y poder en manos de los políticos”. De ahí que el presupuesto del Estado sea un instrumento de satisfacción de necesidades y demandas particulares y específicas a costa del trabajo y del dinero de los tributarios. De ahí que en el Minfin y en el Congreso los “pipoldermos” cultiven clientelas y se abran las puertas para la arbitrariedad y para su hija bastarda, la corrupción.

El presupuesto criminal para 2022 no debe ser aprobado.

