Tradicionalmente a las mujeres que ofrecen sexo a cambio de dinero se las ha llamado prostitutas. Se han utilizado también los sinónimos de rameras, meretrices, ménades o más recientemente el de sexoservidoras. Pero como todos estos términos también se han desgastado, ahora tanto las prostitutas como los beneficiarios de sus servicios buscan que se les llame de una forma que solape su actividad; quisieran que esa “profesión” adquiriera decencia, al menos terminológicamente. Así, en el Gobierno a estas prostitutas de nueva generación se las ha empezado a denominar edecanes. Para este oficio solo se escoge a muchachas jóvenes y bonitas según el concepto de belleza occidental, porque las edecanes seleccionadas por los gobernantes nunca tienen el fenotipo de los pueblos originarios. Para lucir mejor, algunas de las edecanes hasta se pintan el cabello de rubio. Doy excusas por el lenguaje pero, en buen chapín, digo que aunque la puta se vista de seda, puta se queda.

En español, edecán es una palabra usada para referirse a una persona que ayuda, acompaña o asiste a otras personas, generalmente a uno o más visitantes. De ninguna manera incluye servicios sexuales. Es una profesión digna y honorable, excepto en Guatemala. Aquí para nuestros corruptos e inmorales gobernantes edecán es la que presta los servicios de lo que, con ironía, muchos llaman la profesión más antigua del mundo. A como están ahora las cosas en el Gobierno, debe haber edecanes hombres y edecanes mujeres.

Con total cinismo ahora los funcionarios públicos pagan estos servicios sexuales con plazas fantasmas; con el dinero de nuestros impuestos. ¡Qué inmoralidad y desfachatez! Con tres de estas “edecanes” desnudas (prostitutas, para ser más claro) fue fotografiado el descarado y adúltero ministro de Desarrollo, Raúl Romero. Al paso que vamos, pronto en Guatemala el mayor insulto será decirle a alguien: ¡hijo de cien mil edecanes! ¡Del carajo!

A los empresarios rusos que, a precio de quemazón, querían que se les otorgara un terreno en la portuaria Santo Tomás de Castilla, el Gobierno les puso a su disposición atractivas edecanes, dispuestas a prestar todo tipo de atenciones y servicios. Estos empresarios rusos fueron los que, en un acto lleno de exotismo, le regalaron dos alfombras al Presidente. Al desarrollarlas, ¡oh sorpresa!, dicen que había fajos de billetes. Esta semana, Prensa Libre publicó que, “según el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, sigue en proceso la investigación por las declaraciones de un testigo que asegura haber entregado dinero de una alfombra en la casa del presidente Giammattei”. Por averiguaciones de este y otros casos que afectaban a la cúpula del Gobierno fue destituido Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo que rebosó la paciencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, con todo detalle, venía ya observando la actuación sesgada de la fiscal general, Consuelo Porras, quien la semana pasada, en medio de la rechifla popular, por ser actora corrupta y no democrática, hizo su flamante ingreso a la Lista Engel. Igual ocurrió con su protegido, el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Arnoldo Pineda. Consuelo hizo todo lo que podía para ingresar a la lista. Se lo ganó a pulso.

Para nadie es un secreto que en el MP, con destituciones y rotación de fiscales y casos, la fiscal Porras ha asegurado que el ente no investigue ni impute nada a ningún funcionario, aunque sus delitos sean evidentes, como es el caso de la saliente Ministra de Salud Pública. La fiscal Porras quiso pasar a la historia como quien llevó el MP a todos los municipios del país, pero figurará como la señalada de corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y cuya renuncia del cargo han pedido los más diversos colectivos del país. Su pretendida reelección en el cargo quedó en la cola del venado. Por haberse metido en camisa de once varas, saldrá del cargo desgastada, señalada de corrupta y sin la visa de los Estados Unidos.

El presidente Giammattei lamentó que su fiel aliada, la fiscal Porras, engrosara la Lista Engel, calificando el hecho como de injerencia. El Gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, tiene el harto derecho de decidir quién es bien llegado a su país y quién no. Cancelar una visa y hacer públicas las razones del caso no puede ser tomado como un acto de injerencia, pues todo gobierno es libre de realizarlo. No entenderlo es no tener dos dedos de frente. Según se deduce de lo que Giammattei dijo en la ONU, su propuesta al mundo es: ayúdennos, y que no les importe a ustedes si somos o no corruptos; no se metan; es un asunto de soberanía. Sin embargo, como escribió esta semana el columnista de elPeriódico Mario Fuentes Destarac: “Dado que los derechos humanos y la democracia institucional son valores superiores y universales, surgió un orden jurídico supranacional que protege y defiende los derechos fundamentales, así como diversos estatutos de índole transnacional para la preservación de la institucionalidad democrática”. La diferencia es que Destarac es jurista y Giammattei político de baja estofa.

El establishment de la corrupción ahora encañona sus baterías en contra de la jueza Erika Aifán, a quien, a como dé lugar, la quieren fuera del cargo. Máxime ahora que ordenó la investigación del ahijado de Consuelo Porras. ¡Qué atrevimiento! A como lleva las cosas el Pacto de Corruptos, la jueza Aifán quizá pronto tenga que irse a un injusto exilio forzoso, lo cual también tendrá graves consecuencias. Nadie en su sano juicio puede creer que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dejará pasar este nuevo capricho de los corruptos, que viene a deteriorar aún más nuestro periclitado sistema de justicia. Irremediablemente, la Lista Engel seguirá siendo cada vez más extensa. ¿Quiénes serán los siguientes nombres que ingresen a ella? En Washington ya se dice que figurarán varios magistrados. Pronto habrá más sorpresas. ¡Bienvenidas!