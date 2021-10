Evaluación de aprendizajes

El Ministerio de Educación de Guatemala realizó en 2007 las primeras evaluaciones a graduandos para medir el nivel educacional de los estudiantes que completaban el ciclo de educación diversificada. Desde entonces, cada año la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) realizaba pruebas de conocimientos básicos a estudiantes de todo el país, con la finalidad de conocer su nivel de aprendizaje en el último año de secundaria, en las áreas de lenguaje y matemática. Esta evaluación censal, conocida como la prueba de graduandos, es uno de los programas gubernamentales que había tenido continuidad por más de una década.

Se cuenta con un valioso registro histórico de los resultados en dichas pruebas. La última aplicación, llevada a cabo en 2019, mostraba un logro nacional de un 37.03% en lectura y del 13.56% en matemática. Aunque los datos denotan que la mayoría de estudiantes no habían adquirido los aprendizajes y competencias mínimos esperados, se debe resaltar que en el último quinquenio hubo avance. Apenas cinco años atrás, en el 2015, los resultados de logro eran de un 25.97% en lectura y de un 8.51% en matemática. Es importante contar con información de primera mano sobre el desempeño de los estudiantes y de todos los establecimientos educativos, pues se necesita tener parámetros para medir la calidad de la educación. Esto permite que los centros educativos puedan profundizar sobre áreas que deben mejorar y que las autoridades educativas cuenten con realimentación para orientar sus decisiones.

Es previsible que la pandemia tendrá grandes secuelas en los aprendizajes, aun en aquellos casos en que se pudo echar a andar un sistema de educación virtual o híbrida. Muchos países han adelantado su preocupación sobre el particular. Pese a ello y reconociendo que la labor en las aulas no ha sucedido con normalidad, es importante no interrumpir por completo la aplicación de las pruebas de rendimiento. En nuestro caso, hasta el 2019 hubo un enorme esfuerzo para realizar las pruebas anuales, de forma censal, a todos los graduandos de todos los establecimientos, públicos y privados. También se administraron pruebas en otros niveles. Debido a la pandemia, la aplicación se suspendió en 2020 y recién fue confirmado que no habrá pruebas de graduandos en 2021.

Aunque las motivaciones de esta decisión son comprensibles, la resolución nos dejará sin indicadores para monitorear la calidad de la educación. Aparte de que los estudiantes, sus papás y los establecimientos merecen saber cómo se encuentran, es importante dimensionar los efectos que la operación irregular de los establecimientos durante esta crisis de salud han tenido en los aprendizajes. La pandemia seguramente acentuará el rezago en que ya se encontraban algunos grupos de estudiantes y centros escolares, pero no evaluarlo hará que estemos a ciegas. Es conveniente darse cuenta oportunamente del impacto que la crisis está teniendo para poder tomar medidas remediales y acciones para cerrar las brechas existentes.

Algunos hicieron un llamado a reconsiderar la decisión de suspender las pruebas de graduandos. Hay quienes sugieren al menos realizar un estudio muestral con la aplicación a un grupo de estudiantes este año. Ojalá sea posible contemplarlo, pues con este ya serían dos ciclos escolares en que no contamos con resultados y no habría ninguna referencia sobre el desempeño de los graduandos durante la actual gestión gubernamental, ni de los impactos que está causando esta dura crisis de salud.